基隆+2036！6歲以下幼童增131人染疫　2449人居隔108班停課

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心13日公布國內本土病例新增6萬4972例，其中基隆新增2036例。對此，基隆市長林右昌表示，在這2036例中，其中男性有939人、女性則是1097人；年齡別以35-44歲最高，有395人占比19.40%，其次是25-34歲，有363人占比17.93%，另外75歲以上的長者有84人、65-74歲有158人、6歲以下有131人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林右昌指出，本市居家隔離人數2491人，較昨天增加42人，自主健康管理為0人，較昨天減少18人；全市社區篩檢站也持續進行，昨日全市篩檢站共計篩檢1208人，今天早上共計篩檢678人；本市社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢11萬3321人次；至於本市快篩陽性的專線，昨天有479通、今天上午有152通。

林右昌表示，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有235床，目前已收治167床、空床68床，空床率28.9%。統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症45名、中症9名、輕症56名；部立基隆醫院：重症14名、中症13名、輕症19名；三總基隆分院：輕症9名；礦工醫院：輕症2名。

林右昌說，至於全市高中以下校園停課資訊，全校停課的有國小1校、幼兒園3校；部分班級停課的學校，包括高中職1校、國中1校、國小23校及幼兒園25校，共計50校、108班。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日已累計評估2萬9801人，利用快速通道的有7334人，有1萬0865人完成健康條件審核，符合資格已派案8243人，另有2622人不符合資格。

【更多新聞】

慰勞基隆長庚防疫最前線醫護 林右昌籲循醫院分流進行診療

居隔書、確診通知補發有期限 林右昌：全力投注照顧確診者

視察部基兒童看診快速通道 林右昌：環境改善分流動線順暢

基隆孝孫「公主抱」下山打疫苗！阿公過世前一晚 求他抱最後一次