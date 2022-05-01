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金正恩怕爆！見中國疫情狂炸封城　急關閉中朝跨境鐵路

▲▼北韓官媒4月16日發布國家最高領導人金正恩視察導彈試射的照片。（圖／路透）

▲北韓國家領導人金正恩過去以關閉對中邊境防堵新冠疫情。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

中國多地疫情延燒，遼寧省丹東市4月25日實施全面封城，北韓（朝鮮）如今宣布，因疫情影響，自29日起緊急中斷從丹東到北韓新義州的跨境鐵路貨運。事實上，北韓最高領導人金正恩過去多以關閉「朝中邊境」來防堵疫情，這條跨境列車才重啟運行103天，又被迫禁止往返中國與北韓。

根據韓聯社、美國之聲報導，中國外交部發言人趙立堅29日在例行記者會上回答提問時表示，考慮到丹東市新冠肺炎疫情，中國與北韓經過友好協商後，決定暫時中斷往返於丹東與新義州口岸的鐵路貨運。消息人士稱，北韓要求中斷列車運行，裝貨人員必須隔離14天。此前，丹東25日通報60例新增確診，中國當局立即採取全面封城管控。

報導指出，截至28日，朝中貨運列車已正常運行4天，據悉是北韓與中國達成協議，先將已保管於倉庫中的貨物運至北韓再停運列車。美國北韓分析媒體「38 North」13日根據衛星影像資料表示，目前丹東進口貨物已隔離數周。

幾位消息人士透露，由於北韓方面向中國表示，並非要求全面中斷貨物列車的運行，推測將根據疫情發展與丹東接收外部物資等狀況而定，「北韓為了確保進口物資穩定，希望能運行鐵路，但丹東疫情若不能穩定，將很難重啟。」北韓於2020年8月為防堵疫情全面停運朝中貨物列車，睽違1年半後於今年1月16日重啟運行，才短短3個月後又宣布停運。

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