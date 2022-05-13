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視訊診之亂！醫師列4大問題「落後到爆」：都還沒到高峰

▲「三類人快篩陽」問診後即可判定確診　竹市公布指定18家診所。（圖／新竹市府提供）

▲「三類人快篩陽」視訊問診後即可判定確診。（圖／新竹市府提供）

實習記者林郁婷／綜合報導

為了緩解急診量能，中央新制「快篩陽視同確診」在昨（12）日上路，限定3類人經醫師視訊診療認定後，即可視為確診，不過醫師姜冠宇實際操作後點出4大問題，表示「台灣通訊診療發展『落後到爆』！」而且現在也還未到疫情高峰期，等到了高峰作業量只會更多，因此讓他相當擔心。

台北市聯合醫院中興院區醫師姜冠宇今在臉書發文，分享實際使用視訊診療的心得，他總結出4大問題，首先是「沒有自動把關機制」，導致很多非3類的人被退掛；再來是「調整醫令系統」，預先設好醫囑、診斷碼套餐、法傳上傳代入等，才能有效節省時間，但這些都需要工程師，診所可能做不到。

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第三點是「Line視訊」，很多人選擇用Line視訊，但ID並不是本名，造成醫生要在毫無順序訊息欄中核對人名，額外浪費許多時間；最後是「錄影系統」，診療過程必須全程錄影，並手動保存，也是多了一個費時的手續。

姜冠宇指出，一個診療開了三個系統，「下診後還要逐一整理資料夾做存證，這些都不是同一平台可以自動化完成」，一個下午只能看20~25位病人，這還不包括視訊診到一半，才發現資格不符合而被退掛的人，讓他不禁疑惑「為什麼台灣的視訊診可以這麼糟糕？」高峰期都還沒到，高峰作業量大概會是現在的10倍，「每年在南港展覽館辦的台灣科技醫療展，都是辦假的嗎？」

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▲姜冠宇談視訊診之亂。（圖／翻攝自姜冠宇臉書）

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關鍵字：

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