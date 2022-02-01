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疫情襲台這類詐欺暴增1年騙走20億！政府跨部會平台攜手打詐

記者張君豪／台北報導

台灣在2021年歷經新冠肺炎（COVID-19）三級警戒衝擊情況下，全國詐騙案件大幅攀升，去年排名前三名的詐欺案件類別分別為假網拍詐騙5626件、投資詐欺4891件、及各類解除分期的ATM與網銀騙匯4281件，其中最特別的趨勢是投資詐騙，造成全台民眾財損高達20億6484萬元，邁向歷史新高，值得關注。

▲警政署長陳家欽在刑事局長黃嘉祿陪同下視察全國警同步打詐專案成果。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署長陳家欽在刑事局長黃嘉祿陪同下，視察全國警同步打詐專案成果。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局打詐中心執行秘書張文源表示：根據警方統計數據，近5年來每年度詐欺案件數量約在2萬3千餘件上下，但從2020年開始，因為新冠肺炎疫情蔓延，到2021年5月台灣疫情爆發進入3級警戒，詐騙案件開始逐漸增加，2021全年統計詐騙案件發生數量達2萬4千餘件，往年度詐騙財損金額平均約在40億元，2021年則增加到50餘億，財損金額呈大幅度增加。

▲刑事局打詐中心執行秘書張文源說明年度詐欺犯罪趨勢及政府、檢警因應之道。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局打詐中心執行秘書張文源說明年度詐欺犯罪趨勢及政府、檢警因應之道。（圖／記者張君豪攝）

張文源對詐騙案類、投資型詐騙財損金額等攀向史上最高的趨勢分析：該案類及財損金額攀升，明顯的因素是新冠肺炎（COVID-19）疫情，造成經濟受到影響，民眾生活樣態也大幅改變，很多民眾宅在家裡，使用手機、網路的機會也比以往更加廣泛頻率更多，加上經濟受到影響，民眾需要尋求投資管道。

加上去年台灣股市大爆發熱錢湧入、民眾渴求投資獲利的心理，詐騙集團趁著該波趨勢，進行各類名目的投資詐騙，分析110年的前三名詐騙案類，發現不但投資詐騙案件增加，造成財損也最多。

▲警政署長陳家欽在刑事局長黃嘉祿陪同下視察全國警同步打詐專案成果。（圖／記者張君豪翻攝）

▲全台警方透過科技化偵查及動員高規格特警攻堅文武並重的方式打擊詐欺犯罪。（圖／記者張君豪翻攝）

詐騙集團因此順應趨勢，在洞悉台灣民眾疫情警戒封閉、渴求額外生財管道的需求下進行詐騙。去年度全台投資詐欺犯罪有多嚴重？張文員表示：光去年年1月到11月案件發生數據，就已經超過歷年一整年數量。

張文源說明：所謂的投資詐欺，欺騙民眾投資的話術標的粗分有三大類：第一包含金融商品：股票、期貨、外匯；第二類就是近兩三年特別熱門的虛擬貨幣（虛擬通貨），但事實上虛擬貨幣衍生的犯罪行為是全球性問題；其次還有網路博弈，騙取民眾下注卻不出金的惡劣吸金手法。

也因去年全台投資詐欺猖獗，政府包含蔡總統、行政院長蘇貞昌注意到詐騙問題，由行政院主導成立「跨部會打詐策略平台」，警政署從打擊犯罪實務面出發，從3面向加強防制詐欺。

警方的具體防範詐欺犯罪作為，包含宣導面著手，動員全國警察機關宣導防詐知識，製作防詐早安圖、繪製宣導動畫拍攝短片，與直播平台合作置入防詐宣導，邀請名人代言，並與地區商家、第四台業者合作進行託播宣導，增加民眾防詐意識。

另外行政員也成立跨部會打詐策略平台，針對歹徒金流、資通 、詐騙行為等三面向，召集包含內政、法務、交通、經濟部、金管會、財政部、關務署及NCC、民間電信業者、銀行及電子支付端，共同研擬偵防策略；整合強化各機關之橫向聯，發揮共同偵防詐欺犯罪功能，希望藉此有效降低詐欺。

檢警偵查部分，則透過與網路電信業者配合、阻斷假投資詐騙網站、廣告，聚焦分析詐騙案件關聯情資，溯源幕後主嫌、地區警力則著重防範民眾遭詐匯款、嚴查逮捕末端車手行動。

「跨部會打詐策略平台」從2020年11月由行政院主導籌備，去年1月由行政院政務委員羅羅秉成召開2次打詐策略平台專案會議，後來由於台灣新冠肺炎疫情爆發暫停，但內政部次長陳宗彥仍與警政署持續加強打詐力度，政府「跨部會」打詐成為今年執政首要目標，至於成效有待後續案件數據分析觀察。

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