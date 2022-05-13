「商場打滾多年不會被騙」阿北堅持匯20萬　警員急阻救血汗錢

▲警方連忙趕到銀行阻止呂姓老翁滙款。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

71歲呂姓男子遭網友詐騙12日欲滙20萬元投資虛擬貨幣，還給對方已滙入他的網路帳戶30萬元，只是「還錢」而已，並以自己從商多年堅信不會被騙，據報趕來的員警勸說，這是「假投資真詐財｣伎倆，舉出相關案例勸導，且說明詐騙集團設立網頁來詐騙被害人，所謂滙入30萬元只是虛擬的數字，絕對無法領出，同時通知家屬到場協助勸導，終於使呂老先生同意不再匯款。

▲▼並說明是「假投資真詐財｣伎倆，阻詐成功。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局同安派出所昨日13時許，接獲轄區金融機構通報，表示民眾疑似有遭詐騙狀況，且不願接受行員關懷詢問，請員警到場協助勸導。員警到場瞭解，該位呂老先生準備以保單借款的方式，匯款新台幣20萬給友人幫忙投資，但對於投資內容其實不瞭解，他深信｢朋友｣不會騙他。

經員警詳細詢問，他才坦承網路上認識一位住在新加坡的女老闆，透過對方介紹，加入一個投資網站，且鼓吹投資虛擬貨幣可以有高獲利，且慷慨的表示可以先｢借錢｣給自己，呂姓老翁看到網站裡自己的網路帳戶果然多了30萬的金額，確信對方沒有欺騙自己，於是準備投入資金，並強調只是「還錢」。

員警研判這是常見的｢假投資真詐財｣伎倆，舉出相關案例勸導，且說明詐騙集團設立網頁來詐騙被害人，所謂30萬的金額只是虛擬的數字，絕對無法領出。經員警及行員苦勸多時，呂老先生表示瞭解也接受，但堅稱自己從商多年不會受騙，決定改天再匯，於是員警先行將老先生請回所內製作相關資料並依規定通報，同時通知家屬到場協助勸導，終於使老先生同意不再匯款。