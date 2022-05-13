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華郵：全球唯二「沒打新冠疫苗」　除了北韓還有這國

▲▼ 北韓領導人金正恩。（圖／路透）

▲北韓領導人金正恩。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

北韓本周首度承認境內爆發新冠疫情。華盛頓郵報報導，對全球衛生專家來說，如今有個特別令人擔憂的地方，那就是北韓是全球唯二沒有施打新冠疫苗的國家，而另一個就是非洲國家厄利垂亞（Eritrea）。

在全球爆發新冠疫情2年後，許多公衛專家對於北韓這段期間沒有通報確診個案一事感到懷疑。就在本周，北韓平壤政府首度證實出現新冠確診，並把疫情爆發歸咎於傳染性極強的Omicron亞型變異株BA.2，且境內已有約35萬人出現發燒症狀，累計6人死亡。

戰略與國際研究中心的全球衛生政策中心主任莫里森（J. Stephen Morrison）直言，北韓存在巨大免疫缺口，沒有透過疫苗接種或先前感染得到保護力，成為完全不受控制的開放傳播地帶，讓新變異株現蹤的可能性最大化。

康奈爾大學微生物學與免疫學教授摩爾（John P. Moore）透露，除非北韓能成功透過封鎖措施限制病毒擴散，否則將會有極高的人口比例將被感染，「大量死亡可能讓情況變得可怕，在某種程度上，恐怕影響政權對人民的控制」。

但其實除了北韓，非洲國家厄利垂亞也同樣沒有引進新冠疫苗。報導指出，兩國有許多共同點，包括國家貧窮、由殘暴政權領導，且拒絕加入全球疫苗共享計畫，這也讓兩國人民容易受到快速傳播變異病毒株感染。依據厄利垂亞官方統計，迄今新冠確診病例數約1萬例，累計103人病歿，但相關數據遠低於鄰國。

厄利垂亞在強人總統伊薩亞斯（Isaias Afwerki）長期領導下，無視其他非洲國家加入由世界衛生組織主導的疫苗全球取得機制（COVAX）計畫的要求，甚至到處可見把COVAX描述成西方摧毀非洲的宣傳。

去年12月，非洲疾管中心負責人恩肯加松（John Nkengasong）表示，厄利垂亞是非洲聯盟中唯一沒有加入推廣疫苗接種的成員國。在北韓，平壤政府因潛在副作用拒絕接受AZ疫苗，還拒絕近300萬劑中國科興疫苗，宣稱這些疫苗應該送往其他疫情更嚴重的國家。

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