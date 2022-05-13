南韓新任總統宣布「援助北韓抗疫」　計畫贈送疫苗、醫藥品

▲南韓政府宣布將贈與北韓新冠疫苗等人道援助。圖為南韓新任總統尹錫悅與北韓領導人金正恩。（圖左／路透；圖右／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

北韓官媒《朝中社》承認了境內出現COVID-19疫情，光在12日當天就通報1.8萬例發燒者，累計已6死，其中1名死者確診Omicron變異株「BA.2」。南韓政府13日宣布，由於北韓近來疫情疑似大爆發，剛於10日就職的總統尹錫悅計畫向北韓支援新冠疫苗等醫藥品，具體方案還有待協商。

根據《韓聯社》報導，南韓總統發言人姜仁仙13日在記者會上表示，據悉，最近北韓（朝鮮）新冠疫情大流行疑導致感染者激增，總統尹錫悅計畫向北韓民眾支援新冠疫苗等醫藥品，「具體的援助方案將與北韓方面進行協商。」

北韓官媒《朝中社》報導透露，境內出現COVID-19疫情，自4月底至今已累計35萬例不明原因發燒病例，且光在12日就通報1.8萬例發燒者，6人死亡，其中1名死者基因定序確診為Omicron變異株「BA.2」。有分析認為，尹錫悅政府能否以此為契機，打開與北韓對話的大門，將成為外界關注焦點之一。

然而，僅在前一天，北韓12日下午6點29分左右向東部海域試射3枚短程彈道導彈，但南韓當局當天仍然表明了對北韓的人道主義援助方針，處理南北韓關係事務的統一部準部長權寧世表示，「對於北韓面臨困難的部分，我們有積極協助的意向。不光是疫苗，也將盡最大努力準備退燒藥、止痛藥、注射器、消毒劑等北韓十足缺乏的（物資），以便在能援助時，立即給予支援。」

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