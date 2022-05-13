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尹錫悅「妻管嚴」超怕？金建希轉頭怒瞪阻止喝酒　連政敵也豬哥笑

▲▼尹錫悅、金建希夫婦10日出席在首爾新羅酒店舉行的總統就職晚宴。（圖／達志影像／美聯社）

▲尹錫悅、金建希夫婦10日出席在首爾新羅酒店舉行的總統就職晚宴。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅10日正式就職，不過外界均聚焦於其相差12歲、貌美如花的總統夫人金建希，過去尹錫悅以寵妻、愛妻形象聞名，在YouTube頻道與綜藝節目上更表示會為妻子親自下廚料理。日前，就有網友發現就職晚宴上，金建希以「俐落凶狠」的眼神，怒瞪一旁飲酒的尹錫悅；而金建希的美貌，更直接令政敵拜倒石榴裙下。

根據韓媒《朝鮮日報》、《中央日報》，尹錫悅、金建希夫婦倆在10日行程滿滿，不僅得前往國會議事堂參加就職典禮，晚上還得前往首爾市中區的新羅酒店參加就職慶祝晚宴，就有眼尖的網友發現，當尹錫悅拿起酒杯歡樂地灌酒時，一旁的金建希竟然直接轉頭睜大眼睛怒瞪，其眼神之尖銳，嚇得尹錫悅趕緊放下酒杯。

▼當尹錫悅喝酒時，一旁的金建希旋即轉頭怒瞪。（圖／翻攝自韓網）

▲▼當尹錫悅喝酒時，一旁的金建希旋即轉頭怒瞪。（圖／翻攝自韓網）

對此，具保守派政治傾向的網友瘋狂讚賞金建希「賢內助」的舉動，同時認為尹錫悅是「妻管嚴」。網友留言表示，「真的是被老婆狠狠緊盯過活啊」、「金建希的眼神彷彿表示，『這愛喝酒的老頭又開始了』」、「娶妻就該娶這種的啊」、「從尹錫悅完全嚇傻的表情就可以得知，他在家恐怕是被老婆金建希嚴格管教啊」。

然而，具有進步派政治傾向（現任政府反對派）的時事評論家金容敏（김용민）就反諷，從就職晚宴當天尹錫悅被老婆金建希「緊盯」的場景就能得知，雖然就職的總統的確是尹錫悅，不過實際掌權的恐怕是金建希。

先前金建希數度透過關係人士表示，將會專注於「賢內助」的角色，扮演好總統第一夫人的職責，因此決定未來將讓藝術策展公司Covana Contents暫時關閉或停止營業。

▲▼南韓共同民主黨尹昊重一見到總統夫人金建希，便笑得合不攏嘴，彷彿忘記政敵身份。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓共同民主黨尹昊重一見到總統夫人金建希，便笑得合不攏嘴，彷彿忘記政敵身份。（圖／翻攝自韓網）

另外，先前針對金建希偽造學經歷疑雲、法務部長提名人韓東勳子女入學疑雲等非法事蹟，共同民主黨（最大在野黨）共同非常對策委員長尹昊重（윤호중）曾多次予以公開批判，呼籲應該嚴格偵辦調查，然而10日在就職晚宴上見到金建希，卻反而笑得合不攏嘴，遭黨內支持者怒批。

對此，共同民主黨的支持網友怒批，「如今黨內陷入生存危機，竟然還笑得出來」、「真是太無言了」、「金建希賜的酒難道就這麼美味嗎？笑到連牙齦都露出來耶」、「應該爽死了吧」。

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