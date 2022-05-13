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通報系統塞3週　「小孩好久沒看到媽媽」護理長泣訴基層快潰堤

致無私無我奉獻著的您們，國際護理師節健康平安！

如抗疫黑暗中的微光，帶給大家力量！國際護理師節，致無私無我奉獻著的您們！ 隨著確診人數不斷攀升，確診者疫調、接觸者匡列隔離等作業也不斷暴增，這些日子，我到第一線為醫護及公衛同仁加油打氣，看到他們不分晝夜的付出，心中有說不盡的感謝！板橋衛生所護理長吳瑋珊告訴我，這10多年來從來沒遇過這樣的景象，疫情彷彿是一顆龐大無比的巨石，壓得第一線人員幾乎喘不過氣來，每一筆資料都需要人工手動整理，加上中央Trace系統經常卡住當機，同仁每天都在不斷重複「查詢、複製、貼上、卡住」的無限循環，更遑論許許多多在第一線冒著染疫風險，還堅守崗位的醫護人員。所有人都像是一個滿載的壓力鍋，隨時可能過載而潰堤。 瑋珊說家人雖然都能支持體諒，但他們心裡其實都對家人感到很愧疚，有同仁的小孩說「我好久都沒看到媽媽了」，也有同仁感嘆說「我可以照顧確診者或是居隔者，但卻無法好好照顧家人跟小孩」，字字句句都能感受到基層同仁的無助，瑋珊說著說著就忍不住落淚，看到一線的同仁承受著壓力和委屈，我相當不捨也很心疼，謝謝瑋珊幫我們撐起了板橋這麼大的量，幾乎可以說是比全台灣一半以上的縣市負責的量還多，扛下所有的責任，帶領同仁往前衝。 今天是國際護理師節，謝謝所有護理師，始終堅守在防疫第一線，他們不是特別勇敢，而是沒有時間害怕，選擇挺身而出，守護每一位民眾的健康。他們的背後，都散發著微光，而這些光芒聚集起來，就是最溫暖的力量，更是帶給台灣最堅強的力量，我要致上最深的感謝與敬意，謝謝所有為了疫情，仍在奮鬥的勇士們，市長會和你們一起並肩作戰，國際護理師節健康平安！

侯友宜發佈於 2022年5月11日 星期三

記者黃翊婷／綜合報導

新北市長侯友宜3週前曾喊話希望中央改善系統，日前又點名行政院長蘇貞昌應該到第一線看看民怨，去年到現在法傳系統都沒有多大改善。侯友宜昨日（12日）再度於臉書PO文批評中央通報系統還在塞車，板橋衛生所護理長吳瑋珊告訴他第一線人員壓力大到幾乎喘不過氣來，甚至有基層同仁的小孩說「我好久都沒看到媽媽了」，一度還說到落淚。

▲▼侯友宜母親節慰問衛生局及衛生所第一線同仁。（圖／新北市府提供）

▲侯友宜母親節慰問衛生局及衛生所第一線同仁。（圖／新北市府提供）

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侯友宜在臉書PO文中提到，隨著確診人數攀升，確診者疫調、接觸者匡列隔離等作業也急速增加，板橋衛生所護理長吳瑋珊告訴他，這10多年來從來沒遇過這樣的景象，疫情就像一顆巨石，壓得第一線人員幾乎喘不過氣來，而且每一筆資料都需要人工手動整理，加上中央Trace系統經常卡住當機，同仁每天都陷入「查詢、複製、貼上、卡住」的無限循環當中，所有人就像是一個滿載的壓力鍋，隨時都有可能過載而潰堤。

吳瑋珊說，雖然家人都能支持以及體諒她的工作，但心中一直感到很愧疚，還有同仁的小孩說「我好久都沒看到媽媽了」，也有同仁感嘆，「我可以照顧確診者或是居隔者，但卻無法好好照顧家人跟小孩」，讓她聽了也很難過，忍不住說到落淚。

侯友宜表示，板橋衛生所撐起的量，幾乎可以說是比全台灣一半以上的縣市負責的量還多，12日是國際護理師節，感謝所有護理師始終堅守在防疫第一線，「他們不是特別勇敢，而是沒有時間害怕，選擇挺身而出，守護每一位民眾的健康。」

▲衛福部長陳時中回應媒體提問時指出，近期會召開專家會議討論。（圖／記者沈繼昌攝）

▲陳時中12日視察桃園市衛生局與部立桃園醫院防疫特診。（圖／記者沈繼昌攝）

至於系統塞車問題，衛福部長陳時12日下午視察桃園市衛生局與部立桃園醫院防疫特診時，衛生局疾管科科長牟美玲也曾表示希望中央憂化通報系統，才能讓作業流程更穩定。

陳時中則在視察後表示，基層同仁都希望防疫能做得更精進，尤其資訊系統，12日有很好的共識，資訊系統會再精進，這幾天視察了幾家大醫院，分流都做得很好，對一般病人和COVID-19病人都有保障。

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