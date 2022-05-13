高峰後1問題未解「疫情恐拖到明年」　台大醫籲設專責醫院

記者黃翊婷／綜合報導

國內昨日（12日）新增6萬5385例本土個案，前副總統陳建仁曾表示，現在最重要的不是看確診數，而是看重症與死亡的狀況。台大兒童醫院院長黃立民建議，未來可規劃在北中南設立專責醫院，落實院內感控，避免排擠到其他病人，面對疫情高峰才有可能不讓死傷繼續擴大。

▲國內本土疫情即將到達高峰。（資料照／記者李毓康攝）

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上週衛福部向行政院報告時，曾預估5月11日單日確診數字有可能達到5萬4124例至10萬2743例，而當天實際新增5萬7188例確診個案。衛福部12日報告再指出，近一週新增30萬2754例，較前一週明顯上升，「國內進入廣泛社區流行」，病數持續快速增加。

此外，前副總統陳建仁曾表示，現在最重要的不是看確診數，而是看重症與死亡的狀況。台北市長柯文哲也坦言，現在確診已經沒辦法追蹤，可能已有黑數，只能退到有症狀才治療這一步，沒辦法追蹤到每個確診者，而台灣正處於黎明前最後的黑暗，問題在於如何撐過去，現階段卻連確診都沒辦法處理，「很多中央的政策，如果堅持PCR才給抗病毒藥物，我直接告訴你，一定會死很多人。」

根據《聯合新聞網》報導，台大兒童醫院院長黃立民認為，疫情高峰期有可能延遲，若高峰期之後醫療量能問題沒有緩解，秋冬病毒再起，這場戰鬥或許要持續到明年，另外，國內目前採輕重症分流、社區醫院擬加入收治確診者，加上中央下令專責病房提高到30％，等於有三成的病人被迫到處流浪，不妨考慮在未來規劃於北中南設立專責醫院，專門收治確診病患，並落實院內感控，避免排擠到其他病人，面對疫情高峰才有可能不讓死傷繼續擴大。

面對即將到來的疫情高峰期，台灣現行防疫規定，目前居家隔離僅匡列確診者同住親友，並採3+4天隔離政策，有媒體詢問指揮中心，此政策是否有潛在風險。指揮官陳時中表示，「任何一種措施都有潛在風險，但要根據利大於弊或弊大於利做通盤考慮」，以3+4而言，雖然也可以像以前做14天的管控，但對社會經濟活動力影響甚鉅，「甚至像上海整城都封了，對社會經濟影響又更大」，這是相互比較，不能說哪一種才是零風險，「沒有零風險的事情，是風險大小跟利弊得失的比較。」

至於陳建仁提到現在最重要的不是看確診數，如果疫情流感化，再次公布確診數也沒有意義。對此，陳時中回應，「我們也是這樣的看法，到一定的量能的時候，那些確診（數）對社會代表不了什麼意義，那就不會去公布它」，不過以現在來說，大家還是想了解疫情規模，所以目前仍會繼續公布。