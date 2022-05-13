新冠病毒最後可能感冒化　醫憂：下次變種不一定會變弱

記者黃翊婷／綜合報導

中研院院士陳培哲日前接受專訪時談到，新冠不是流感化而是感冒化。對此，前台大醫院感染科醫師林氏璧12日表示，認同新冠病毒最後可能會感冒化，但不知道要花多少年的時間，而且光是近2年半來，新冠病毒多次變種，毒性也在變強，Omicron是它第一次變弱，「我們有這麼確定，下一株變種病毒一定是變弱嗎？」

▲國內本土疫情仍未到達高峰。（資料照／記者鄭遠龍攝）

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林氏璧在臉書「日本自助旅遊中毒者」PO文中提到，他認同新冠病毒最後可能會感冒化，成為第5隻會造成感冒的冠狀病毒，並長存人間，但這個過程不知道要花多少年的時間，而感冒與流感不同，是致死率極低的呼吸道病毒造成疾病的總稱，幾乎不會造成死亡威脅，假如新冠病毒真的演化到完全弱化，對人類就完全不會造成威脅。

不過，林氏璧接著指出，陳培哲認為成功的新興感染症傳染力會越來越強，但致病率會降低，若拉長到10年、20年來看，這應該是對的，但新冠病毒在近2年半內多次變種，從原始株到Alpha、Delta，毒性都在變強，Omicron是它第一次變弱，「我們有這麼確定，下一株變種病毒一定是變弱嗎？」

林氏璧表示，下一株變種病毒究竟會變強還是變弱，這是非常難說的事情，他問過中研院生醫所研究員何美鄉這個問題，得到的回答是，「要說病毒演化有方向，主要應該是朝傳染力更高，免疫逃逸更大的方向。至於致病性，那是附加，看機率的。」他個人是比較同意何美鄉老師的見解。