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耕樂KaiaOla晴天香氣告別「霉」雨季　有機成分嬰兒衣物超安心

▲▼耕樂KaiaOla馥奇高效洗衣精,耕樂KaiaOla,友善環境,洗衣服,梅雨季。（圖／耕樂提供、翻攝自PEXELS）

▲陰雨綿綿的季節，只要選對洗衣精，也能穿上晴天香氣。（圖／翻攝自PEXELS）

消費中心／綜合報導

梅雨季來臨，綿綿細雨下不停，空氣中的潮濕程度越來越高，最有感的莫過於家中的衣服在這個季節總會有一股揮之不去的霉味，一穿上就覺得連人都快要發霉！尤其是家中有小朋友的家庭，衣物棉被需要勤著換洗，更不願意讓孩子嬌嫩的肌膚也觸碰到充滿潮濕氣味的布料，市面上洗衣精百百種，到底怎麼挑才能解決梅雨季的「微發霉」困擾？

▲▼耕樂KaiaOla馥奇高效洗衣精,耕樂KaiaOla,友善環境,洗衣服,梅雨季。（圖／耕樂提供、翻攝自PEXELS）

▲耕樂KaiaOla馥奇高效洗衣精不含漂白水及螢光增白劑，使用起來無後顧之憂。（圖／耕樂提供）

耕樂KaiaOla馥奇高效洗衣精主打「活氧殺菌」、「極淨去漬」、「高效護色」，不含漂白水及螢光增白劑，使用起來無後顧之憂，耕樂KaiaOla馥奇高效洗衣精六大特點，原料採用具有歐盟ECOCERT認證、獲2021年「美國環保署綠色化學挑戰獎」的天然有機界面活性劑，成分運用植物衍生界面活性劑，可生物分解、不殘留於環境中；添加高效洗淨成分SugaBoost，根據產品實驗，清除食物汙漬效果優於其他界面活性劑達40%，輕鬆帶走頑固油脂及蛋白質髒汙，不管孩子有多會流汗，都能順利告別酸臭味；且藉由活氧殺菌除臭，以強氧化方式破壞細菌結構、使其失去活性，將衣物的悶臭味一次解決。

洗衣服時總是擔心衣服洗一洗就褪色或發黃，產品說明指出，耕樂KaiaOla馥奇高效洗衣精採用護色因子攔截水中鈣鎂離子，可有效阻止髒汙回黏，不含漂白水、螢光劑也能保持衣物柔軟並保護衣物色澤，且低泡配方無論是直立式或是滾筒洗衣機皆適用。而搭配馥奇調香味（薰衣草、檸檬及檀木香氣成分），讓衣服洗好之後彷彿有被暖陽曬過的氣息，在梅雨季也能穿上晴天香氣。

▲▼耕樂KaiaOla馥奇高效洗衣精,耕樂KaiaOla,友善環境,洗衣服,梅雨季。（圖／耕樂提供、翻攝自PEXELS）

▲洗衣服前要花不少時間分類。（圖／翻攝自PEXELS）

洗衣服是家家戶戶看似平常卻又充滿眉角的家務事，每次要洗衣服之前還得花時間分類、思考洗滌方式，魔鬼藏在細節裡，機能衣物、黑白衣物、嬰幼兒衣物等，全部都要分開洗才夠安心，但對於忙碌的現代人來說，哪有那麼多時間細細處理，最後還是一起丟進去洗衣機最有效率，耕樂KaiaOla馥奇高效洗衣精無柔軟精、無含氯漂白劑、無螢光增白劑、無環境賀爾蒙的特點，機能衣物、黑白衣物、嬰幼兒衣物都適用！簡單的細節就是造就完美居家生活的關鍵。

耕樂KaiaOla全系列產品皆以「養分管理」觀念出發，從產品設計階段就構想好產品使用後的狀況，在包裝上全面採用可回收、單一原料之包材，有助於減少不可再生的垃圾產生，讓日常生活的選擇成為友善環境的助力。選對洗衣精，不只能呵護全家人，更能一起保護我們的環境。

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