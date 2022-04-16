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梅雨季將來臨！鞏固卑南溪出海口水覆蓋土堤　保護蓄水抑揚塵

▲▼台東以水覆蓋工法抑制卑南溪出海口揚塵，獲得顯著的效果。（圖／台東縣政府提供，⬇️同）

▲▼台東以水覆蓋工法抑制卑南溪出海口揚塵，獲得顯著的成效。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

卑南溪下游近期溪水充足，台東縣政府因應即將到來的梅雨季，持續加強鞏固水覆蓋土堤，雨量較大時，進行溪水分流措施，舒緩水壓，避免土堤破損，讓揚塵防制水覆蓋工法保持蓄水功能，避免裸露地浮現，有效抑制河川揚塵發生率。

▲▼台東以水覆蓋工法抑制卑南溪出海口揚塵，獲得顯著的效果。（圖／台東縣政府提供，⬇️同）

台東縣政府表示，今（111）年初降雨量相較110年同期明顯增加，卑南溪水量充足，讓揚塵防制水覆蓋工法發揮最大效用，維護臺東良好空氣品質，為避免梅雨季節瞬間大雨破壞土堤，台東環保局持續在中華大橋上下游處，持續施作水覆蓋，維持蓄水功能，不因溪水充足使揚塵防制工作打折扣。

▲▼台東以水覆蓋工法抑制卑南溪出海口揚塵，獲得顯著的效果。（圖／台東縣政府提供，⬇️同）

▲▼因應梅雨季，加強鞏固水覆蓋土堤，避免遭受破壞。

台東縣環保局指出，為避免瞬間大雨沖毀水覆蓋土堤，當大雨預報發生時，即預先將溪水引流至河床兩側分水渠道，舒緩水壓，避免土堤破損，同時持續強化土堤厚度，降低溪水沖刷破壞土堤，除可長時間維持水覆蓋蓄水功能，減少後續土堤修復及裸露地翻動頻率，也讓植物或藻類自然生長，降低裸露地面積，有效抑制河川揚塵發生。

▲▼台東以水覆蓋工法抑制卑南溪出海口揚塵，獲得顯著的效果。（圖／台東縣政府提供，⬇️同）

環保局呼籲，居民若想要隨時注意台東空氣品質，可透過手機APP「揚塵一把罩」，或上網：卑南溪空氣品質監測網：http://taitung-pm10.com/ ，即可掌握最新揚塵即時資訊，提前做好防護措施。
 

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