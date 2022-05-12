媽媽在醫院工作…國小生被「調到後方座位」個資洩漏　監察院糾正

▲台北市萬華區東園國小。（圖／記者黃靖惠攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市東園國小一名國小2年級的學生，因媽媽在醫院工作，被班導師刻意調整到教室後方的座位，且未第一時間通知家長，還將資訊傳到LINE的家長會群組，讓家長難以接受。對此，監察院監委王幼玲12日表示，監察院教育與文化委員會12日通過糾正東園國小。

王幼玲表示，台北市東園國小2年級疑有特教需求的學生，在去年（2021年）5月新冠肺炎疫情嚴峻時，被蔡姓班導師以媽媽在和平醫院工作為由，調整座位到教室後方，個資還因此外洩，讓家長覺得孩子被差別待遇。

蔡姓班導師及台北市政府教育局表示，當時是防疫考量，才會調整學生的座位。其中，東園國小也發出澄清稿，但未能完全說明事情原委，反而洩漏個資，衍生更多的紛擾問題。

王幼玲指出，兒童權利公約（CRC）第2條第2項揭示，禁止兒童因其父母的身分而遭受到一切形式歧視，且政府機關為兼顧防疫且避免歧視，應該依照兒童權利公約第12條規定，以及2020年聯合國人權理事會通過健康環境實現兒童權利報告，主動蒐集兒少及利害關係人的意見。

王幼玲表示，東園國小確實針對家長職業來設定學生防疫措施，且未考量個資保護，處置不當核有缺失，經台北市政府教育局介入調查，結果明確指出該生是因防疫考量遭換位置，校方應該加強溝通技巧，適時瞭解學生家長反映的意見，發揮溝通、協調、處理的功能，而非讓問題更形複雜。

王幼玲也說，本案凸顯東園國小、台北市政府教育局對禁止兒童遭受歧視的規定知能不足，針對東園國小家長會常因意見溝通導致爭議，請台北市政府教育局輔導、協助東園國小積極檢討改進，並且建立良好溝通管道及信任關係，共同合作促進教育發展及專業成長。

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