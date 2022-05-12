違規被攔「暫離」5分鐘挨罰1萬　因後座母腹痛...他提告翻盤了

▲桃園一名陳姓男子，去年因違規左轉而遭警方攔停，未料後座的周男母親肚子痛，周男便離開5分鐘，先將母親載至友人家休息，因此被員警認定拒檢逃逸。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／桃園報導

桃園一名周姓男子去年8月騎車行經中福街時，被員警發現違規左轉攔停，不料周男後座的母親肚子卻隱約作痛，因此他先「暫離」將母親送至友人處休息再回來，熟知卻被員警認定拒絕停車接受稽查逃逸，因此吃上1萬元的罰鍰與吊扣6個月駕照。周男不服，提行政訴訟。桃園地院審理後，撤銷周男處分，判周男勝訴。

判決書指出，員警去年8月在三民路與中福街口執行勤務時，恰好看到周男違規左轉中福街口，立即將周男攔停。不過周男見警方將其攔停後，仍逕自離去，約5分鐘才返回現場，表示自己並未違規。

警方認為，周男在警方製單時，儘管一開始有停在路邊，但周男在員警製單上未完成時就以母親不舒服為由離開現場，因此被警方認定拒絕攔查逃逸，依規定對他開出一張1萬元的罰單，並吊扣其駕照6個月。

桃園地院勘查員警密錄器畫面後指出，周男曾向員警表示，「我哪裡跑了，我先載人回去，我哪裡跑了，我人不是在這邊」等語，事後也說明，「我一樣是給你們開單」，並在罰單上簽名等語，因此認定未有證據指向周男有拒絕停車接受稽查而逃逸之故意，撤銷周男此案相關罰則，判周男勝訴。