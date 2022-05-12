「快篩陽=確診」恐釀造假疑慮　侯友宜：我們要選擇相信

記者杜冠霖／新北報導

本土病例暴增，為了減輕PCR篩檢量，指揮中心12號起放寬確診定義，3類對象快篩陽性後，經過醫事人員確認就視為確診。但有醫師擔憂，部分有心人可能為領取保險給付，拿別人的樣本，導致難以辨別真偽，對此，新北市長侯友宜表示，這是一個很重要的轉捩點，「醫病關係我們要選擇相信，經過醫師判別後，快速的讓需要用藥者拿到藥物。」

中央流行疫情指揮中心宣布修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，新增「居家隔離及自主防疫或居家檢疫期間使用家用新型冠狀病毒抗原快篩試劑檢測陽性，且經醫事人員確認」為確定病例條件，並自5月12日起實施，總計有32萬人符合條件。對於造假可能性，指揮官陳時中日前則表示，「造假就依法處分。」

對於12日開放3類人快篩陽=確診，新北衛生局長陳潤秋表示，勢必要推到其他類別，因為快篩準確度已經非常高，再做PCR浪費一天的時間、人力，這時就必須採取化被動為主動，讓民眾自行通報，「在這個系統我們就採取信任，信任他們、給予需要的照顧，很多人是輕症、無症狀，尤其無症狀者可能不需要任何的醫療，只要通報，若需要醫療服務，就啟動遠距照顧、醫療等模式。」

侯友宜指出，這是一個很重要的轉捩點，需要從被動管理轉到主動防疫，醫病關係我們要選擇相信，經過醫師判別後，快速的讓需要用藥的被治療者拿到藥物，才能保有中重症的量能，Omicron速度太快了，如果一關卡一關，都退燒了才關懷意義不大，前3天才是最重要的，速度一定要快。

侯友宜表示，快篩陽跟PCR相差不遠，應該保護、相信這麼多的人，不要讓輕症變成中重症，經過醫師判讀後加上快速給藥，要趕在前面2-3天的黃金時間，把醫護人員的負擔減輕，才有餘力去照顧中重症者，因此中央配套要做改變。

▼指揮中心開放3類人快篩陽=確診。（圖／李正喆醫師授權提供）

