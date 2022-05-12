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中橫公路關原段大面積坍塌　警上山值勤得先繞250公里才能到

▲▼中橫公路117.4公里處關原路段大規模坍塌（圖／記者王兆麟翻攝）

▲中橫公路117.4公里處關原路段大規模坍塌，員警上山值勤須繞路250公里。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

合歡山杜鵑花季今年4月正式展開，儘管今年花況僅有6成左右，但仍吸引不少民眾前來賞花。而花季期間，卻不幸遇到中橫公路關原段路況大面積崩塌，預計最快6月1日才能搶通，新城分局員警為支援合歡山花季之交管等相關勤務，只得改到繞路約250公里才能上山執行勤務。

一年一度的合歡山杜鵑花季於4月16日展開，雖然今年花況只有去前開了六成而已，但仍每週六、日吸引上千遊客前來賞花，不過合歡山杜鵑花季卻遇上中橫公路117.4公里處關原路段大規模坍塌，路基缺口長達150公尺，最快預計6月1日才能搶通。而長期處理高山勤務的新城分局合歡山派出所勤務的員警，為處理花期上山賞花民眾之相關狀況，同時維持高山交通秩序與交管等事宜，無奈之下只好改從宜蘭繞道約250公里上山值勤，讓勤務路程變得相當遙遠。

▲▼新城分局合歡山派出所員警因中橫公路坍塌，因繞道250公里才能上山值勤。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲▼新城分局合歡山派出所員警因中橫公路坍塌，得繞道250公里才能上山值勤。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲▼中橫公路117.4公里處關原路段大規模坍塌（圖／記者王兆麟翻攝）

儘管值勤變得相當不容易，但警方仍堅守岡位，於花季期間維持高山秩序，同時給予發生急性高山症民眾之救護協助，避免憾事發生。

新城分局長林育旺呼籲，請來自各地的賞花客前來合歡山時一定要養足精神，最好也能採分段上山之方式，讓身體逐漸適應高海拔的氣壓，切勿一次就從平地直衝山頂，最危險的是加上精神不濟，如此就有可能會罹患上高山症，造成不幸，籲請所有遊客做好功課再上山。

此外，新城分局也指出，五一連假期間，合歡山區就開出172張違規停車，提醒民眾上山賞花的時候，不要貪圖方便違規停車，以免受罰。

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