確診康復後「出現1後遺症」他抖：以前都不會！過來人秒懂狂點頭

▲確診康復後變得容易喘。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者施怡妏／綜合報導

本土新冠疫情急遽增溫，今日確診飆破6萬人，周遭的人或自己都有可能染疫，不過現在多數人都是輕症，一名確診已康復的網友表示，確診後感冒發燒的症狀都可以接受，平常有健身習慣，但最近發現做彈力繩時，做了一組就特別喘，懷疑心肺功能受到影響，貼文一出引起熱議。

原PO在PTT發文，「比起大多數人，我算是新冠疫情的受害者」，之前打疫苗時臉上長帶狀泡疹，現在又確診，從沒想過自己會確診，發燒、感冒的症狀目前都還可以接受，從上禮拜確診後隔離到現在，是他第一次這麼久沒有出門，「現在外面的世界長怎樣 ?」

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另外，平時有在健身習慣的原PO，隔離期間只能在家拉拉彈力繩，但他最近發現，做一組就覺得特別喘，之前都沒有這樣的狀況，「不知道是很久沒運動，還是確診後的影響，請問有確診的鄉民能分享嗎？」

貼文一出，引起網友討論，「確診後肯定或多或少都有影響啦」、「去做健康檢查比較科學」、「正常，肺受傷大多都不可逆」、「很多人有影響但是還沒有發現+1」、「老實講，看基因」、「肺部纖維化不可逆，心肌壞死不可逆」。

▲不少人也紛紛指出，出現呼吸困難的狀況。（示意圖／翻攝自pixabay）

其中，不少網友都提到「會容易喘」，「我雖然輕症，但也是比較容易喘」、「很多香港人分享，基本上就算痊癒之後，一個月都還是會很喘的樣子，之後看會不會慢慢恢復」、「國外有案例，的確是確診康復後很容易喘啊」、「我4月底確診，現在已經陽轉陰了，不會喘但是會肌肉無力！ 目前狀況是自知絕對跟不上之前團課的強度，很煩躁不知道何時會恢復」。

本站曾報導《後遺症才可怕！她打3劑莫德納確診 康復後仍「呼吸困難＆腦霧」》，正於英學留學的Ashley Hsiung於3月初的時候確診，她拍片分享心得表示「得到新冠不可怕，可怕的是後遺症」，其中一樣呼吸困難，即便已經轉陰之後症狀還持續了整整一周，除此之外，還有腦霧、失眠、肌肉痠痛的症狀。