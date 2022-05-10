名媛收8000萬「線民費」！秦慧珠控JOJO林詐欺　驚知她已成植物人

▲秦慧珠控告在大陸經商的林女涉嫌詐欺8000萬，林子卻稱錢是來自宏仁王文洋的。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市議員秦慧珠去年提告指控林姓女子，以大陸朋友可提供很多對岸情資為由，從2007年到2016年間，陸續要她匯款283次到林女或林女兒子、友人的戶頭，總計詐騙約8000萬元的費用，女立委事後覺得受騙，控告林女等3人詐欺，但林女在已經成了植物人無法出庭說明，台北地檢署10日以罪嫌不足為由，處分不起訴。

這名林姓女子原名林爰君，綽號「JOJO林」，曾與王文洋有過婚外情，事後被王文洋提告恐嚇取財，被法院判刑1年5個月確定而入獄服刑，事後她改名林裳妘，到大陸經營美容美髮，事業有成，卻又再次成為刑案被告。

秦慧珠提告指出，林女聲稱在大陸有朋友，可以提供她有用的消息情資，但後來被大陸發現遭追殺，需要資金逃亡安置，秦慧珠因此在2007年到2016年間，多次匯款到林女指定的帳戶裡去。

事後秦慧珠覺得被騙，控告林女和帳戶所有人，林女的兒子，以及林子的朋友3人涉嫌詐欺，但檢察官依查發現，林女早在2017年間中風，成為無法言語的植物人，無法出庭接受偵訊，林子則表示，曾聽過母親說，宏仁集團王文洋會給他們家錢。

由於這些錢大多是秦慧珠的助理以現金存入帳戶，近年則走地下匯兌等方式流向對岸，完全無法調查金錢的來源與去向，不能光靠秦慧珠單方面指控，就認定是詐欺，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴林女等3人。