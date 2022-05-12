陸奢侈品二手包裝也值錢！　揭秘行情「越完整」價差百萬

▲大陸二手電商中賣奢侈品包裝也很搶手 。（圖／翻攝 閒魚）

記者任以芳／綜合報導

大陸二手電商平台經常有網友販售奢侈品包裝，比如，800元人民幣的愛馬仕Birkin大號全套包裝盒，以及加郵費超千元的百達翡麗真皮收納表袋，竟然都有人買。大陸從業者直言，二手市場中，有無全套包裝的奢侈品最大差價可達30萬元人民幣，這樣換算下來高達百萬台幣。

新浪財經報導稱，大陸閑魚App銷售奢侈品包裝袋的商家越來越多，粗略統計，LV包裝袋在售人數就有40家左右。Gucci、香奈兒等其他奢侈品牌包裝袋也有部分賣家在售。

奢侈品價格越高，包裝袋也比較好賣，甚至可達千元（單位：人民幣，同下）。例如愛馬仕Birkin大號的全套包裝盒，在閑魚App上的售價在800元左右，換算台幣3600元；百達翡麗真皮收納表袋售價880元，加上國際郵費到付300元，換算5300多台幣上下。

到底是誰要買二手包裝？報導追蹤發現，大陸二手奢侈品交易中，附加包裝或保修卡，成交價十分漂亮。隨著奢侈品本身價格升高，如果有全套包裝也變得更值錢了。

▲大陸二手奢侈品附加完整包裝，價格越好 。（圖／翻攝 北京商報）

例如百達翡麗型號4936R-001(1.604, 0.31, 23.96%)的腕表，九成九新不帶任何包裝的估價為168000元，但同款式99新帶全套包裝的價格則高達175000元，相差了7000元。

售愛馬仕Birkin30黑金手袋，選擇99新並選擇配有發票、盒子、防塵袋、身份卡的全套包裝後，估價為62800元。但同樣條件下，差在「沒有任何包裝」，估價變成61600元，兩者相差1200元。

報導稱，大陸奢侈品包裝在二手市場的高價值，也與二奢市場的快速發展和巨大潛力有關。

跟據艾瑞咨詢數據顯示，2016年，大陸閒置高端消費品零售行業市場規模為162億元，2020年升至510億元，到2025年，該行業市場規模預計將達2080億元。