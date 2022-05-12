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遭控護航夫家公司取得營養午餐標案　邱于軒打臉：地檢簽結不起訴

▲▼自主防疫期間入議會被點名防疫破口，高雄市議員邱于軒反擊。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲邱于軒遭控護航夫家公司取得標案，打臉爆料，地檢署簽結不起訴。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

促轉會前副研究員吳佩蓉在臉書質疑，高雄市議員邱于軒索資要查「營養午餐弊案」，但後來夫家的食材公司竟連續取得該學校標案，得標金額達571萬5296元。對此，邱于軒今（12）日PO文打臉，該案經過調查局、廉政署、檢察署的漫長調查結果出爐，終於簽結不予起訴，還她一個正義的公道。

根據吳佩蓉踢爆內容，邱于軒發函給林園高中，因接獲家長陳情營養午餐菜色不佳問題，並疑似有回饋金傳聞，要求校方提供5年內營養午餐得標廠商的合約、菜單和價格表。但之後邱于軒夫家經營的食材行申請加入消合社，成為試辦廠商，迄今獲得該校標案共26筆，得標金額571萬5296元。

吳佩蓉說，民代收到陳情很正常啦，但跟局處索資或了解真相後，應該要把處理的結果告訴民眾啊。所以，邱于軒回覆陳情的證據在哪裡？調查結果呢？她質疑邱于軒說校方加入消合社有回饋金的問題，還向校方索取得標廠商的資料，但夫婿卻加入消合社，並連續取得該校營養午餐的標案，這樣合理嗎？

對此，邱于軒今反擊控訴表示，對於這2年來民進黨議員、WeCare、台灣基進黨及其他綠營側翼們企圖利用不實指控和抹黑，帶風向造謠她涉及協助夫婿公司（違法採購、特權圍標、偽造文書）等違法事項，經過調查局、廉政署、檢察署的漫長調查結果出爐，終於簽結不予起訴，還她一個正義的公道。

簽結書指出，邱于軒議員因接獲陳情指稱林園高中營養午餐有菜色不佳疑似收受回饋金等傳聞，欲展開調查故公開質詢，而林園高中所提供的也僅是公開資料，並無所謂洩密和圖利。

▼邱于軒打臉爆料，地檢署簽結不起訴。（圖／邱于軒提供）

▲▼遭控護航夫家公司取得標案，邱于軒打臉：地檢署簽結不起訴。（圖／邱于軒提供）

▲▼遭控護航夫家公司取得標案，邱于軒打臉：地檢署簽結不起訴。（圖／邱于軒提供）

▲▼遭控護航夫家公司取得標案，邱于軒打臉：地檢署簽結不起訴。（圖／邱于軒提供）

另簽結書中也述明，邱于軒先生所經營的「大發食材行」在邱于軒擔任議員前「早就」有承攬學校南北貨採購事項，具備獨立競標業務之能力。

邱于軒表示，在公開招標的案件何需倚靠議員職務來進行所謂的特權投標？她身為高雄市議員又是母親的身份，接獲選區陳情，又關係到高中孩子的營養理當展開調查了解。夫妻各有各的專長和事業，無端遭受小人構陷指控，實屬無奈。

邱于軒強調，司法不是惡人的鐮刀！經歷了漫長的司法調查，從偵查結果來看，綠營濫用司法資源，無所不吿，甚至試圖以司法戰來惡意栽贓影射、四處抹黑，這種惡意散播謠言，鋪天蓋地的抹黑，實是令人不齒。針對許多側翼聯合媒體進行抹黑，她後續將有法律行動。

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