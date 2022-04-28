解隔後現身議會被指「防疫破口」　邱于軒曬照反擊：不該獵巫

▲高雄市議員邱于軒（左）解隔後現身議會，被台灣基進黨點名是「防疫破口」。（圖／台灣基進黨提供）

記者賴文萱／高雄報導

曾為防疫人員的台灣基進林園大寮市議員參選人楊佩樺今（28）日批評，高雄市議員邱于軒曾接觸確診者，剛居家隔離完畢，卻仍在4天自主防疫期間出現在高雄市議會，點名她要遵守防疫規定，勿成為防疫破口。對此，邱于軒曬出快篩陰性證明並反擊批評，符合防疫規定就不該被獵巫。

▲台灣基進林園大寮市議員參選人楊佩樺。（圖／台灣基進黨提供）

楊佩樺指出，民意代表本身就是高風險，北部每天都有議員確診，包含台北市議員耿葳、戴錫欽、王閔生、新北市議員蔡畹鎣、桃園市議員陳瑛、王仙蓮、楊家俍、劉勝全、涂權吉等，質疑邱于軒有什麼理由自主防疫期間一定要進來議會？

楊佩樺強調，為了總質詢市府上百人，包含所有局處首長聯絡人員全部集中在議會，邱于軒這樣的行為，是將市府機構一起陷入高風險之中，防疫全民有責，請以身作則！

對此，邱于軒也反擊表示，她的確在4/22有和確診者足跡重疊，但就算沒有收到簡訊，她還是全力配合防疫，經過3天居隔，今天已經第6天，依規定她是在「自主防疫」期間，今早因為選民請託來到議會處理，卻被造謠基進黨無限放大，真是無奈。

▲▼自主防疫期間入議會被點名防疫破口，邱于軒曬照反擊。（圖／記者賴文萱翻攝）

邱于軒質疑，當陳時中一邊宣佈縮短居隔時間，連實聯制都退場了，為何還有人能利用防疫的帽子試圖用輿論來污名化「自主防疫」呢？她更批評不造謠不會選舉的造謠黨，當政府努力的希望大家在疫情下維持正常生活，卻有人無限放大規定防疫規範，這才是影響防疫。

另外，邱于軒表示，如果疫情真的嚴重，市府是不是也該考慮減少舉辦大型活動，公私協力一起讓疫情不要升溫的這麼快。她也坦言，她才隔離三天就不自在了，對於那些為了防疫而配合隔離的所有民眾她是真心感謝，感謝大家的配合，才讓疫情受到控制。

邱于軒也喊話，就算確診的朋友，也要加油，並感謝他們主動配合篩檢，一起來對抗疫情。而面對疫情，應該要攜手面對，粗暴的批鬥、污名化「居隔」或「確診者」，大可不必！