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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被陳其邁收服！他開藍議員第一槍　跳船支持連任「不怕黨紀處分」

▲▼國民黨高雄市議員賴文德。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲國民黨籍高市原住民議員賴文德表態支持陳其邁，年底將以無黨身分參選。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨籍高市原住民議員賴文德去年曾在市議會質詢時，公開肯定市長陳其邁對原鄉的重視，還強調「明年選舉會叫三個孩子投票給陳市長來回饋」。他今（11）日又開出藍議員第一槍，跳船支持陳其邁競選連任，年底也會以無黨身分參選，至於是否擔心黨紀處分，他則說會欣然接受，不會抱怨，該處分就接受。

賴文德今天在市議會接受訪問時，表態支持陳其邁，他說，好的市長有這樣的努力跟付出，市民當然都有看見，他的努力，我們會有回應，希望他繼續連任為市民打拚，也覺得連任不會有問題。

▲▼國民黨高雄市議員賴文德。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲賴文德受訪證實，年底希望用無黨身分參選。（圖／記者賴文萱翻攝）

外界傳出賴文德年底將脫黨參選，對此他回應，這是他個人的意願，因為政治舞台不應該把顏色看得那麼重，所以希望用無黨身份來做比較好的調整，也強調將來國民黨、民進黨有好的政策都會來支持，一起為市民、原民努力。

「代表什麼黨參選不重要」，賴文德說，主要是自己的意念如何能夠因應民眾需求跟未來趨勢，這也是他這次不用黨的立場參選，用無黨方式參選。而他也有跟國民黨市黨部報備過，希望能尊重他個人意願，不管是藍綠都要為高雄市民付出，這是民意代表基本的原則。

對於是否擔心黨紀處分，賴文德強調，在制度上如果要處分的話，他可以欣然接受、不會抱怨，該處分就接受，但他的理念跟信念不會更動。

▲▼高雄市議員賴文德稱讚陳其邁對原鄉的重視。（圖／翻攝高雄市議會直播）

▲高雄市議員賴文德肯定陳其邁對原鄉的重視。（圖／翻攝高雄市議會直播）

至於外界還傳出他打算成立陳其邁後援會，對此，他表示，是有這樣的想法，不過當然不會說在檯面上，是有承諾市長表現那麼好，要給他一個機會繼續來服務。

賴文德還提到，上個會期他還是國民黨籍時就曾說，他身為國民黨員無法支持陳其邁，但他的三個小孩一定會支持、堅持投給陳其邁，孩子也同意他的看法。

他強調，市長對桃源區做出讓他感動的事情很多，道路危及時候，市長立刻編970萬做流籠，因應斷路斷橋措施；文物館在市長實際勘查後，發現有漏雨情形，也立刻撥用200萬修繕。

賴文德也提到，陳其邁提撥500萬來幫助舉辦全國布農族運動會，賴文德說，20-30年來沒有一個市長這麼做，他也代表桃園區、全國布農族族人感謝陳市長挹注這次將舉辦的經費。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲賴文德表態支持陳其邁，年底將以無黨身分參選。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

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