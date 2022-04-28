高雄驚傳議員「向市民借錢週轉」　當事人急報案！警介入追查

▲李喬如遭冒名向市民借錢，呼籲民眾不要上當，很可能是詐騙集團。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

近日在高雄市鹽埕地區，有民眾接連接獲自稱「民進黨高雄市議員李喬如」的不明人士去電，希望能借錢週轉，引發地方關注。對此，李喬如今強調，她絕對不可能向市民借錢，此事很可能是詐騙集團所為，呼籲市民朋友不要上當，目前她已向警方報案，盼儘速查明背後不法情事。

有鹽埕區民眾連續兩天接獲不明人士去電，對方在電話中自稱是「民進黨高雄市議員李喬如」，並表示因最近景氣不好，需要現金週轉，希望能向民眾商借二到三萬元現金應急。李喬如表示，該位民眾因為知道她不可能向市民借錢，立刻向她本人反映、求證，沒讓對方順利得手。

李喬如強調，所有認識她的人都知道，她絕對不可能向市民借錢，更遑論是打電話借款，但她仍憂心會有民眾誤解甚至上當，因此決定公開此事，呼籲市民朋友千萬不要上當，「如果聽說李喬如要跟選民借錢，那一定是假的！」

李喬如說，她不確定冒名者是抱持何種動機，但這種冒名借款的行為不僅影響到她的名譽，也很可能造成民眾財產損失，絕對不能坐視不管，目前她已主動告知警察局長黃明昭此事，後續將由警方介入追查、釐清。