日本最快5月小規模試辦「外國旅行團」入境！6月鬆綁邊境管制

▲日本預計最快5月實驗性開放小規模外籍旅遊團入境觀光。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

日本政府擬本（5）月試辦小規模的外籍觀光團客入境旅遊，最快6月就會擴大開放，並且依序鬆綁邊境管制措施。不僅如此，日本也研擬要從6月起將單日入境上限人數從1萬人提高至2萬人，不過一切需依據疫情發展進行滾動式調整。

根據《共同社》報導，日本當局目前正在研議開放外籍觀光客入境旅遊，首批將會實驗性地開放小規模人數的團體旅客入境，最快5月就會上路。根據初步計畫，旅遊行程必須固定，且參加人員也要接種3劑疫苗。如果試行情況順利，且國內外疫情均在控制中，則會在6月進一步地開放。

▲日本目前尚未開放外籍人士以觀光目的入境。（圖／達志影像／美聯社）



日本自從2021年11月30日以全球外籍人士為對象，暫停批准所有新的入境申請後，於2022年3月陸續放寬，但目前仍僅開放外國商務客、留學生入境，而觀光目的之外籍人士則不在許可內。試辦的旅行團預計只會前往事前決定的景點進行觀光，此外移動工具與個人行動也必須接受規範，另外將訂定一套規範以因應團內有旅客確診的情況發生。

另一方面，日本當局計畫陸續鬆綁邊境管制措施，有望自6月起將單日開放入境人數從1萬人提升至2萬人，不過邊境的採檢量能必須提前規劃，因此目前還在商討中。由於日本黃金週假期剛結束，因此政府仍會持續觀察疫情發展，再進行後續政策判斷。

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