北韓緊急封鎖第2天！不明「國家級事件」引爆恐慌　官媒絕口不提

▲北韓10日驚傳全國緊急封鎖。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

北韓當局10日下午緊急下令，要求平壤人民立刻待在室內，隨後也有外媒指稱，此次緊急封鎖是全國性事件，因此不只首都平壤，北韓全境都進入封鎖。根據NK NEWS報導，有關當局至今仍未對此進行進一步說明，且直到11日下午都未解除全國封鎖。

根據NK NEWS獨家引述消息人士報導，平壤居民10日下午突然接到政府命令，要求全體市民當下立刻返家，進入室內，不要到室外。據傳，緊急命令下達後，平壤市的公車站牌大排長龍，全都是等著下班回家的人潮。由於北韓政府並未說明詳細原因，因此也引發了不小恐慌。

消息人士稱，這次的封鎖是「全國性的問題」，截至11日下午為止，相關封鎖仍未解封，政府也沒有公開說明進一步細節，至今仍無法得知何時能夠解封。

事實上，北韓在2020年初新冠疫情爆發時，就曾經發布類似的封鎖命令，2021年也曾經因為海外飄來的霧霾而多次宣布封鎖。消息人士說，目前尚沒有明顯的證據顯示此次封鎖是與疫情有關。

北韓官媒仍在持續正常地播放與報導，但是對於封鎖限制絕口不提。NK NEWS試圖致電給多個北韓機構與企業，都沒有接通，唯有部分旅館有接通電話，但是在被問及是否開放設施時，直接掛斷電話。對此，俄羅斯駐平壤大使館的官員則回應，「無可奉告。」

目前還無法確定北韓這次的封鎖限制範圍有多大。據悉，北韓10日下午2時下達緊急封鎖命令，但是直到3個小時後的5時仍有人從坡州邊境處目擊到北韓境內有農民在種田。《韓聯社》11日下午也發布了一些照片證實，北韓仍有居民在戶外工作。

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