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印度驚爆「番茄流感」怪病！80童詭長紅色水泡　已傳至2地奪58命

▲▼紅疹。（圖／翻攝自推特）

▲感染「番茄流感」的兒童皮膚會出現像番茄一樣的紅疹和水泡。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

印度新冠疫情未平，南部的喀拉拉邦（Kerala）與泰米爾納德邦（Tamil Nadu）又爆出一種名為「番茄流感」（tomato flu）的神秘疾病，並已造成逾80名兒童染病、至少58人出現食物中毒現象住院死亡。《ETtoday新聞雲》根據印媒的報導整理了以下資訊：

什麼是「番茄流感」？

「番茄流感」是一種罕見的病毒性疾病，也是印度最常被誤診的感染病。由於患者受感染後，身上會長出紅色水泡，看起來像是一顆顆的番茄，因此讓這種疾病被俗稱為「番茄流感」。

喀拉拉邦的奎隆（Kollam）已有80多名5歲以下的兒童感染此病，而坦米爾納德邦的哥印拜陀（Coimbatore）也出現了多宗相關病例。此前，喀拉拉邦曾通報當地出現58宗因食物中毒住院死亡的病例，如今當局已確認，相關死亡病例與這種新型流感有關。

「番茄流感」的症狀為何？

「番茄流感」的症狀與通過蚊子傳播的「屈公病」（Chikungunya）相似，患者通常會有高熱、肌肉痠痛、關節腫脹或疲勞，但特別的是，「番茄流感」患者的手腳還會長出紅疹或水泡、皮膚有刺痛感、身體疼痛，並出現類似食物中毒的腹部絞痛、噁心、嘔吐或腹瀉等症狀。也有部分受感染兒童還可能會咳嗽、打噴嚏、流鼻涕，或是手、膝蓋、臀部變色。

導致「番茄流感」的原因為何？

印度衛生官員已對「番茄流感」展開持續調查，但當局目前還無法確定引發這種神秘疾病的確切原因。關於「番茄流感」是病毒感染，還是屈公病或登革熱的後遺症，目前仍在爭論中，不過官員警告，這種疾病可能會蔓延到其他地區，因此人們應保持警惕。

若出現「番茄流感」症狀該怎麼做？

報導稱，如果家中的孩子出現上述任何症狀，那家長應立即帶他們到附近的診所就醫，同時也要注意不要讓患者因為皮膚瘙癢抓傷了紅疹或水泡，並保持適當的清潔和衛生。家人和朋友應避免與感染者有任何密切接觸，而患者也應適當休息，以免發熱造成長期影響。

如何防止感染「番茄流感」？

印度當局提醒，雖然目前「番茄流感」的傳播情形還不至於令人擔憂，但人們仍應提前做好預防措施，與受感染者保持適當的距離、不要共用玩具或衣物、飲用大量純淨水來保持水分，並維持良好的衛生環境，以防止病毒感染。

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