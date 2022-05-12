強風吹垮燈會迎賓門釀1死2傷　鄉公所所長緩刑2年再降級改敘

▲2020員山燈節迎賓門因不敵強風吹襲倒塌，當場壓住前來賞燈的林姓民眾等3人，造成1人不治，而承辦該業務的張姓所長也遭懲戒法院判定降級改敘。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）



記者林冠吟／綜合報導

2020年宜蘭員山燈節活動，其中公園燈區的佈置尚未驗收而有結構性安全疑慮，加上也沒有擺放相關警示牌，造成林姓民眾等3人晚間前往賞燈，站在迎賓門前等候拍照時，迎賓門被瞬間颳起的強風吹垮，當場壓住3人，其中一名阿嬤於2天後仍傷重不治。而負責承辦業務的公所張姓所長，除因過失致死罪判處緩刑2年確定外，懲戒法院日前再判定他降級改敘。

還原整起事故，2020年員山燈會活動在春節期間提前開放參觀，不料尚未完成驗收的迎賓燈架，卻被突然颳起的強風吹倒，造成站在底下的林姓民眾等3人當場被壓倒。

其中，69歲的林姓阿嬤傷勢最重，緊急送醫後仍不幸於2天後宣告不治，另有42歲的鄭姓婦人頭、頸部受傷，並有一名9歲的吳姓女童右大腿骨折。事後，負責該起活動業務的鄉公所張姓所長，也被依過失致死罪判處有期徒刑10月，緩刑2年確定。如今懲戒法院也將在對其追究相關責任。

張姓所長也向法官表示，事故發生後他遭法院判刑確定，也以70萬元與受害家屬達成和解，後續鄉公所更對他做出調降與調整職務之嚴厲處分，他對於受害者家屬深感抱歉，更因此身心俱創，併發焦慮與憂鬱症，希望懲戒法院能夠體恤下情從輕處分。

而懲戒法院日前審理後，認為張姓所長在辦理業務活動時，明知該迎賓門棚架施作尚未驗收，廠商並未強化基底重量以增加穩定性，僅以幾條簡易尼龍繩斜拉固定，更未在現場設置警示牌，使前往賞燈民眾不知迎賓門未設置完成，而有安全疑慮，因此造成棚架晚間無法抵擋瞬間颳起的強風倒塌，導致林姓民眾等3人閃避不及而遭壓倒，其中1人並因此死亡，違失行為勘以認定，再判張姓所長降級改敘。