　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

強風吹垮燈會迎賓門釀1死2傷　鄉公所所長緩刑2年再降級改敘

▲▼超夢幻！「水啦員山、鼠光燦爛-2020員山燈節」年後登場。（圖／員山鄉公所提供，下同）

▲2020員山燈節迎賓門因不敵強風吹襲倒塌，當場壓住前來賞燈的林姓民眾等3人，造成1人不治，而承辦該業務的張姓所長也遭懲戒法院判定降級改敘。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）

記者林冠吟／綜合報導

2020年宜蘭員山燈節活動，其中公園燈區的佈置尚未驗收而有結構性安全疑慮，加上也沒有擺放相關警示牌，造成林姓民眾等3人晚間前往賞燈，站在迎賓門前等候拍照時，迎賓門被瞬間颳起的強風吹垮，當場壓住3人，其中一名阿嬤於2天後仍傷重不治。而負責承辦業務的公所張姓所長，除因過失致死罪判處緩刑2年確定外，懲戒法院日前再判定他降級改敘。

還原整起事故，2020年員山燈會活動在春節期間提前開放參觀，不料尚未完成驗收的迎賓燈架，卻被突然颳起的強風吹倒，造成站在底下的林姓民眾等3人當場被壓倒。

其中，69歲的林姓阿嬤傷勢最重，緊急送醫後仍不幸於2天後宣告不治，另有42歲的鄭姓婦人頭、頸部受傷，並有一名9歲的吳姓女童右大腿骨折。事後，負責該起活動業務的鄉公所張姓所長，也被依過失致死罪判處有期徒刑10月，緩刑2年確定。如今懲戒法院也將在對其追究相關責任。

張姓所長也向法官表示，事故發生後他遭法院判刑確定，也以70萬元與受害家屬達成和解，後續鄉公所更對他做出調降與調整職務之嚴厲處分，他對於受害者家屬深感抱歉，更因此身心俱創，併發焦慮與憂鬱症，希望懲戒法院能夠體恤下情從輕處分。

而懲戒法院日前審理後，認為張姓所長在辦理業務活動時，明知該迎賓門棚架施作尚未驗收，廠商並未強化基底重量以增加穩定性，僅以幾條簡易尼龍繩斜拉固定，更未在現場設置警示牌，使前往賞燈民眾不知迎賓門未設置完成，而有安全疑慮，因此造成棚架晚間無法抵擋瞬間颳起的強風倒塌，導致林姓民眾等3人閃避不及而遭壓倒，其中1人並因此死亡，違失行為勘以認定，再判張姓所長降級改敘。

►你沒看錯，契爾氏淡斑精華、金盞花化妝水都打折了！

ET快訊
快訊／戴資穎苦戰3局不敵球后山口茜！
快訊／喀麥隆重大空難！　機上乘客全數喪命
金剛「一有脾氣就不溝通」小嫻累了！　他：頻率本不同
女星罹胃癌末期！憂「只剩3到6個月生命」揭病況：害怕到呼吸困
1張圖看出「台灣現在最大弱點」！　醫求：不要再拖了
重慶機場客機衝出跑道起火冒黑煙！　機上122人幸運逃生
快篩陽看得出Ct值！　醫曝「災難型搶救工具」是它
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

近距離開槍畫面曝！不爽前女友結新歡　三重醋男貼身狂轟5槍

超跑男代操股票吸金5億落跑...百人排隊提告　70人完成報案

單月開300張紅單卻被調離　台中警PO網叫屈...分局狠打臉

樓上擺爛不理漏水　男忍12年拿電鑽鑿他天花板報仇...下場曝

超速挨罰1200！騎士辯有「速度恐懼症」提訴訟　法官不信吞敗

騙少女拍裸照就送iPhone！19歲噁男認「喜歡年紀小的」判4年

青山宮遶境莽男開槍釀1死1傷　他見義勇為追捕竟遭殺害

陳修將涉殺害小三僅認「傷害」事實　法官裁定再延押2個月

這運將很派！客嫌「跳表很快」付錢拒搭　慘被辣椒水噴成兔子眼

工程師捷運偷拍長腿妹裙底！從台北跟到新店...不知警察在後面

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

警車撞上賓士+特斯拉翻覆　林口2員警受傷自行爬出！

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

婆婆甜喊李孝利「寶貝媳婦～」　她充滿幸福：我是寶貝嗎？

烏克蘭美女在台學射箭　穿25公斤盔甲霸氣拉弓

25歲女警恍神...連撞路邊3車　「總價400萬元↑」薪水不夠賠

近距離開槍畫面曝！不爽前女友結新歡　三重醋男貼身狂轟5槍

超跑男代操股票吸金5億落跑...百人排隊提告　70人完成報案

單月開300張紅單卻被調離　台中警PO網叫屈...分局狠打臉

樓上擺爛不理漏水　男忍12年拿電鑽鑿他天花板報仇...下場曝

超速挨罰1200！騎士辯有「速度恐懼症」提訴訟　法官不信吞敗

騙少女拍裸照就送iPhone！19歲噁男認「喜歡年紀小的」判4年

青山宮遶境莽男開槍釀1死1傷　他見義勇為追捕竟遭殺害

陳修將涉殺害小三僅認「傷害」事實　法官裁定再延押2個月

這運將很派！客嫌「跳表很快」付錢拒搭　慘被辣椒水噴成兔子眼

工程師捷運偷拍長腿妹裙底！從台北跟到新店...不知警察在後面

快訊／藍委爆：唾液快篩「禁2歲以下使用」　衛福部竟拿掉警語

近距離開槍畫面曝！不爽前女友結新歡　三重醋男貼身狂轟5槍

小兄妹打完莫德納頭痛想吐　台中今9童請疫苗假未到校

超跑男代操股票吸金5億落跑...百人排隊提告　70人完成報案

國民黨台南市議員第8選區初選民調公布　蔡宗豪、高凱旋2人出線

唾液快篩「禁2歲以下使用」警語不見了　洪孟楷：衛福部放生嬰兒？

單月開300張紅單卻被調離　台中警PO網叫屈...分局狠打臉

防疫保單反悔續保惹議！　富邦產挨轟逼業務員簽切結書

居家空間總是一團亂？5大收納技巧：直立式、收納盒一致都是重點

「唾液VS戳鼻」快篩誰更準？醫一圖解答：吐口水忽略2件事恐不準

熱褲妹洗車場「用水洗全身」　網看完影片傻眼：滑滑的

社會熱門新聞

限速40！139縣道吃喜酒　4小時開324件罰單

即／新店14歲少年發燒墜10樓亡　PCR結果出爐

父開貨車遭罰超載　兒竟尾隨復仇開車撞飛警

高雄嬤買早餐騎17公里！臉曬到紅燙：怎還沒到

女警自撞還有1輛也遭殃！女車主興奮了

不滿前女友結新歡！三重男埋伏開槍

高雄女騎士無視號誌直直衝　慘遭輕軌撞飛

公婆提告討豪宅　網紅媳婦敗訴理由曝

愛妻被酒駕男撞死　夫公開給法官的信惹淚

鬼父用陀螺淫虐　兒想變成賽亞人

小女警恍神撞賓士+特斯拉　薪水不夠賠

貴婦奈奈「一家四口」躲藏處曝　傳侵佔國安密帳通緝犯也在這

高雄熱褲妹臉書發問「呼麻心得」　下場慘

快訊／國道追撞！擺警示牌慘遭撞斷雙腿

更多熱門

相關新聞

宜蘭4醫療院所加開防疫門診　「兒科患者」優先

宜蘭4醫療院所加開防疫門診　「兒科患者」優先

指揮中心11日宣布台灣新增5萬7188例本土個案，其中宜蘭新增979例。對此，宜蘭縣長林姿妙宣布，國立陽明交通大學附設醫院、羅東博愛醫院、羅東聖母醫院、宜蘭仁愛醫院即日起陸續開設防疫診，服務快篩或PCR陽性且有就醫需求的民眾，並以「兒科患者」優先看診，呼籲有需要的縣民依醫護人員引導依序看診。

夫遭酒駕男撞死　護理師孕妻悲控：家破人亡

夫遭酒駕男撞死　護理師孕妻悲控：家破人亡

宜蘭某身障機構爆群聚　驚爆39人確診

宜蘭某身障機構爆群聚　驚爆39人確診

宜蘭+1279首度破千　學童打莫德納首日137人

宜蘭+1279首度破千　學童打莫德納首日137人

抓到的通緝犯確診　羅東7偵查佐染疫

抓到的通緝犯確診　羅東7偵查佐染疫

關鍵字：

宜蘭員山燈會所長降級改敘

讀者迴響

熱門新聞

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

韓製唾液快篩來了！今天開賣「每入175元」

快訊／台灣魔術先驅「安迪老師」病逝　享壽60歲

小嫻2個月前就說「受不了金剛」！

婦產科11醫護「集體懷孕」　護士喊：水有問題

爸爸進門2hrs病毒傳全家！1家7口「只有奶奶逃過」

小嫻分手金剛　何守正4字給祝福

限速40！139縣道吃喜酒　4小時開324件罰單

金剛直播淚崩認分手小嫻！　「變回朋友」曝原因

70歲張菲「一劑都不想打」1原因轉念！

蘋果突襲推限時「舊換新」換購優惠！　iPhone 12 Pro Max最高折2萬

目睹丈夫離世崩潰！女星沈默9日IG發聲：終於可以打開窗戶

3人昏迷發病當日亡　專家籲精準快篩

「致災性梅雨」明起炸4天　這2天能停班課？專家回應了

李秉穎：若醫療崩盤居隔3+4可延長

更多

最夯影音

更多
吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」
30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面