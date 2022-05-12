李秉穎：6月初疫情高峰　若醫療崩盤居隔3+4可延長

記者黃翊婷／綜合報導

國內本土確診昨日（11日）新增5萬7188例，另增8例死亡個案。台大兒童醫院主治醫師、衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎，11日在民進黨中常會後表示，台灣疫情可能會在6月初到達高峰，若確診人數太多、醫療量能過載，到時有可能會將居隔政策從3+4天改回10+7天，或是考慮改變其他防疫規定。

▲李秉穎認為，未來最重要的是降低重症和死亡比例。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心日前曾推估11日單日確診數會超過10萬例，但實際增加數量為5萬7188例。指揮官陳時中表示，這都是根據數學模型的推估，疫情有高低的推估，無法每天都非常準確；而整體防疫部分，陳時中說，除了人工防疫力量，另外就是自然感染形成的屏障，這些都能達到一定效果，希望能把疫情控制在一定範圍，不要暴衝式成長，醫療量也要能接得上來，因此目前沒有一下子就要加嚴管制的考慮，這段時間也是台灣重大的轉型期。

關於台灣未來的疫情走向，李秉穎11日在民進黨中常會後表示，國內疫情尚未達到高峰，是否應該採取更嚴格的防疫措施還有待觀察，估計6月初就會達到高峰，若到時每日新增的確診人數太多，醫療量能也過載，可能會考慮縮緊防疫措施，雖然不一定會升到三級警戒，但居隔政策可能會從3+4天改回10+7天，畢竟居隔時間不同，會漏掉的感染機率也不一樣。

李秉穎之後也在臉書PO文中補充說明，如果疫情太嚴峻，可以考慮加嚴防疫規定，例如改回10+7，但不是一定要改回10+7，那只是舉例，也可以是5+7、7+7，或是考慮改變其他規定，不一定是居隔的規定，況且現在台灣的醫療也沒有崩盤。

另外，李秉穎認為，若疫情達到高峰時，民眾的防疫自主意識較高，曲線高峰可能就會從高山變成丘陵，疫情持續時間會比較長，形成上升較快、下降較慢的曲線。

而對於醫療量能的停損點，李秉穎提到，韓國確診者的死亡率大約是千分之1，其他國家也落在千分之2至5之間，希望台灣的死亡率能更低一些，如果可以維持這個水準，就代表防疫成功。

另外，李秉穎也提醒，未來最重要的是降低重症和死亡比例，老年人的感染情況也要特別注意，因為他們是高風險族群，一旦發生較大規模的群聚感染，可能會提高重症和死亡比例，進而影響到醫療量能。