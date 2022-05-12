疫情真的緩解了！沈政男估全國高峰單日20萬例　北市5／22到頂

記者黃翊婷／綜合報導

台灣本土疫情昨日（11日）新增5萬7188例，雖然疫情新增曲線確實被壓平，但精神科醫師沈政男11日在臉書PO文中分析，曲線壓平一些以後，疫情高峰延至5月下旬，到時每日大約會新增20萬例，以台北市為例，他估算，高峰會延至5月22日，「而當天數目是2.6萬。」

▲沈政男認為國內疫情真的緩解了一些。（圖／記者鄭遠龍攝）

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沈政男提到，從11日新增的確診病例數來看，新增曲線確實被壓平了，但不是因為黑數，也不是因為確診量能觸頂，而是疫情真的緩解了一些，原因是「人流移動指數因為民眾自發行為而下降」，已經遠遠低於前年2月的疫情水準，甚至達到去年5月疫情一半的水準。

然而，曲線壓平一些以後，疫情高峰將延至5月下旬。沈政男指出，以這樣被壓平的曲線來看，到達高峰時每日大約還是會新增20萬例，若以每150例需要1張病床、平均1床住5天來計算，大約需要6000多床，剛好等於現在的空床數，所以醫療量能應該能夠撐住；至於死亡率，目前還是很低，大約是萬分之2.3，民眾不必要太過悲觀。

接著，沈政男以台北為例，原本預估11日應該會新增1萬多例，但實際上增加不大，黑數也不多，因為中重症比例沒有增加，「是這樣，台北的Rt值確實下降了！以我的估算，高峰會延到11天後（以文章發布日期推算），也就是5月22日，而當天數目是2.6萬。」

▲台北市長柯文哲11日視察木柵機廠防疫急門診、PCR車來速，並召開防疫記者會。（圖／北市府提供）

沈政男表示，中南部的疫情會落後雙北8、9天，因此與北部加總起來，全國疫情高峰會落在5月底，若人流指數能夠繼續自發下降，Rt值繼續降低，曲線也會變得更加平坦，當然也會拉得更長一些，但疫情到底何時能夠真正緩解，憑現在的數據還很難判斷，況且也不必現在就急著判斷。

最後，沈政男說，有部分人士指責台灣老年人不願意打疫苗，但台灣疫情至今死亡率沒有飆升，就是因為好多老年人打疫苗的時間較晚，才能讓保護力持續到現在並用來對抗Omicron，當然這只是他的推論，「所有時事評論都要以證據或數據為基礎，更別說評論疫情了。」

● 本文獲得沈政男醫師授權。