3人在家昏迷發病當日亡　專家籲精準快篩：39天有38人輕症轉重症

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行情指揮中心昨日（11日）公布新增8例死亡個案，其中3人在家昏迷送醫不治，死後才確診。台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙表示，從4月1日至5月9日全台已有38人因為錯失黃金治療時機，由輕症轉為重症，希望能採用精準快篩，做好精準防疫，並把握對抗Omicron的兩大主軸，第一是預防重症及死亡，第二是無症狀或輕症調整適應。

▲本土疫情即將到達高峰。（資料照／記者鄭遠龍攝）

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11日新增的8例死亡個案皆是超過60歲以上的長者，其中3人因在家中昏迷或意識不清，緊急送醫急救無效，死後才確認陽性確診。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這3人都是在發病日當天送醫，病情仍迅速惡化導致死亡，由於年長者病情變化比較快速，家中若有年長者染疫，要注意是否有急遽惡化等情況。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙11日在「新冠肺炎科學防疫園地」直播中提到，台灣前2、3週疫情流行波，基本上與紐西蘭完全重疊，而紐西蘭善用精準快篩、做好自我健康監測、落實輕重症分流，避免醫療資源被占據等防疫政策，達到染疫低致死率的成果。

陳秀熙表示，如果台灣想降低中重症及死亡率，就應該實施精準防疫政策，首先是利用「精準快篩」找出高病毒量的隱性感染者，或有機會成為中重症的潛在者，再利用「精準RT PCR」找出確診者，並「有效率使用抗病毒藥物」，若台灣也能做到精準防疫，6月中旬應該就會走過適應期。

不過，陳秀熙也坦言，從4月1日至5月9日，短短39天全台已有38人因為錯失黃金治療時機，由輕症轉為重症，現階段我國最需要改善的就是醫療資源調整，如何更有效率找出應該住院的病患，才能避免更多重症發生。

▲5月11日新冠確診者中、重症分析。（圖／指揮中心提供）

至於要如何對抗Omicron，陳秀熙認為有兩大主軸，首先是預防重症以及死亡，透過疫苗施打和NPI（非藥物防疫法，例如洗手、戴口罩）預防中重症發生，精準快篩早期發現個案，精準住院及ICU照護，避免重症個案進展為死亡。

第二個主軸是無症狀或輕症調整適應，陳秀熙說，為了維持醫療及社會正常運作的新常態生活，輕症或無症狀者可採自主健康管理及自我監測，有效匡列居隔對象才能避免影響生活，並倡導無症狀或輕症可快速康復的健康民眾是「降低社區流行原動力（免疫保護力）」，而非黑數之獵巫心理。