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清冠一號確診者用後腹瀉　中醫師：沒染疫狂吃免疫恐出問題

記者黃翊婷／綜合報導

隨著本土疫情即將迎來高峰，全台清冠一號大缺貨，有民眾照著藥方自行去中藥行抓藥或是囤貨，但目前清冠一號仍須由中醫師診斷開立處方後才能使用。對此，不少中醫師呼籲民眾不要這麼做，有些確診者服用後出現腹瀉症狀，如果不是確診者卻把藥當補品來吃，反而可能因為免疫抑制下降，進而造成風險。

▲部彰有25名確診輕症患者服用清冠一號。（圖／衛服部立彰化醫院提供）

▲清冠一號是處方藥，須經中醫師診斷開立處方。（圖／衛服部立彰化醫院提供）

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清冠一號的藥方已經公開，共有10種中藥材，分別為薄荷、魚腥草、桑葉、炙甘草、黃芩、板藍根、栝蔞實、荊芥、防風、厚朴，但過半都是藥用中藥材，所以須經由中醫師看診開立處方，並依照用途調整劑量才能使用。

對於民眾一窩蜂搶購或囤積清冠一號的中藥材，長庚體系中醫醫療發展召集人黃澤宏呼籲，清冠一號著重在治療，藥性偏冷，未必適合每個人，所以不建議民眾自行抓藥，加上中醫注重個人體質差異，服用中藥前還是經由專業中醫師把關會比較好。

台北市中醫師公會理事長黃建榮也表示，曾有確診者服用清冠一號後出現腹瀉症狀；衛福部彰化醫院中醫科主任馮天祥也曾貼出公告說明，清冠一號是治療用藥，一定要確診再服用，如果未確診而服用，可能因藥性偏寒，造成消化道不適等副作用，反而不好。

除此之外，長庚大學中醫系主任楊賢鴻提醒，若未染疫者自行服用新冠一號，反而可能會因為免疫抑制下降，造成風險。馮天祥也提到，使用清冠一號來提升免疫力並不正確，也不宜煮來當茶水喝，因為每個人體質不同，用藥就不同。

指揮中心指揮官陳時中11日在記者會上表示，近來台灣清冠一號缺貨的原因，是因為很多人把它當作保健食品，但清冠一號並不是一個保健食品，而是一個處方藥，要經過處方來取得，否則會變成「要的人拿不到，拿去吃的人不見得對身體好」，因此希望民眾不要將清冠一號當作保健食品吃，應該留給確診者服用，「因為跟我們的適應症不知道是相符還是不相符」。

▼確診個案居家照護使用公費台灣清冠一號申請流程。（圖／取自中醫師公會全國聯合會網站）

COVID-19確診個案居家照護使用公費臺灣清冠一號申請流程。（圖／取自中醫師公會全國聯合會網站）

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