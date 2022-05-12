他「積極染疫」傳給家人！5歲孩也確診　焦糖哥哥：懂的人就懂

▲焦糖哥哥陳嘉行11日證實已確診。（圖／翻攝自Facebook／焦糖哥哥-陳嘉行）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日前宣布參選民進黨北市議員的「焦糖哥哥」陳嘉行11日證實確診，有網友在其臉書下分享「積極染疫」後達到全家人免疫的的自身觀點。對此，焦糖哥哥也認同並回應，「懂的人就懂」。

該名男網友在焦糖哥哥的臉書留言表示，他面對疫情的態度是積極染，確診後又積極讓居隔的家人一起染疫，「利用7至10天達成全家確診的成就，對大人來說就像打天然第4劑，對小孩來說就是專治omi的天然第一劑，10天後全家擁有超級抗體。」

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「早中鏢，早享受」，該名男網友認為，他雖然打了3劑疫苗，但確診後康復就是最好的「天然疫苗」，他也鼓勵還沒確診的網友趕快染疫，因為確診後只是發燒1天跟喉嚨乾兩三天，家裡沒打疫苗的5歲孩子也是發燒到40度一天半後就康復，「現在一家三口都燒完了，成天耍廢追劇在家陪小孩玩等出關日到來，而且出關後也就不用那麽神經兮兮過日子，多好！」

▲網友原文如上。（圖／翻攝自Facebook／焦糖哥哥-陳嘉行）



對此，焦糖哥哥也回應，「是，只是我猜政府沒辦法講這麼明白，這樣講絕對被操作，但是懂的人就懂。」也有網友表示支持，「真的先得先好！我昨天解隔，走在路上身心靈都好輕鬆，雖然現在只要關7天，但我的10天休息足夠病徵很輕跟家人開心度過，這個第4劑好棒棒」、「說真的，寧願先在台灣感染，也不要未來開放邊境後在國外中鏢」、「我也是一樣的做法」。

也有人說，「陳嘉行您真的覺得這種說法沒問題嗎？扯」、「這樣的回應不太妥，依然有人染疫身亡，任何鼓勵染疫早享受的說法都是不恰當、也不負責任的」、「等疫情穩定、醫療量能充足、一切做好準備再這樣說吧」、「確診好了之後不代表就不會再染疫好嗎，妖言惑眾」、「那是你運氣好不代表其他人也能無症狀天然疫苗」、「感染omicron之後不該認為像是打了第4劑疫苗，此時只要其變種病毒進來，你仍然會被感染，而且不確定是否一定是輕症」、「你小孩超雖洨= = 你有先問他願不願意生病是不是？」

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