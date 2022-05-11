3歲弟弟尿床「遭虐31傷」不治　狠父聯手乾兒子老虎鉗、熱水害死他

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣王姓男子以3歲兒子會尿床、調皮，竟與太太的許姓乾兒子對男童施虐，過程還被抓手浸入滾燙熱水、老虎鉗夾他的生殖器，造成男童身上有31處傷口，送醫不治，屏東地方法院今(11)日以傷害致死罪將王判處有期徒刑14年6月，許有期徒刑10年6月，可上訴。

判決書說，王姓男子與未滿4歲大的兒子及太太、太太的許姓乾兒子同住在一家神壇內；王、許不滿該男童常尿床又調皮，2021年3月11日至13日間，接續持木棍或徒手毆打男童臀部位，並由王、許其中一人以不詳尖銳物戳刺男童身體。

許男並假借神明附身，抓住男童的手浸入滾燙熱水，且持老虎鉗夾童生殖器，而足影響甲童身心健全發展。縱主觀上雖無致他於死之故意或預見，惟在客觀上可預見大力毆打3歲多幼童頭臉部，極有可能造成腦部受創死亡。

3月13日前3日內某日深夜至凌晨某時，由王、許對男童施虐，施虐過程中，王男以左手揮擊甲童右額部，造成男童身上有31處受傷，陷入昏迷，送醫搶救，同年4月19日不治。

檢警接獲通報，啟動調查，發現王、許施暴屬實，依家暴傷害致死罪起訴，屏東地院經近1年審理，今天宣判，合議庭法官以王、許2人只因尿床及調皮，對無力反抗的男童凌虐致死，王男事後又否認犯行，判處有期徒刑14年6個月，許男坦承犯行，判處有期徒刑10年6個月。