邱淑媞稱與Omicron共存是社會屠殺　他提8點反駁：3+4很快將不勝負荷

▲如何與疫情共存成為民眾討論焦點。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

媒體人陳文茜近日批評政府管控新冠藥物，遭到前台大醫院感染科醫師林氏璧發文反駁「別散播恐懼」，而前疾管署長邱淑媞則批評林氏璧大外行，更稱與疫情共存是社會屠殺，對此，前立委沈富雄提出8見解，包含：重視每日中重症數的上升趨勢、3+4很快將不勝負荷以及放緩公衛手段，沈也批評邱淑媞「滿紙荒唐」、「前衛生署長居然有此謬論」。

對於陳文茜、林氏壁、邱淑媞三人防疫觀念，沈富雄表示，陳文茜是愛心滿滿，文如其人的公眾人物，但欠缺醫療專業背景。林氏璧則是不忍夫人過勞，又具公衛薰陶的前感染科醫師。邱淑媞則是全身甲冑的前公衛官員，「三人雞同鴨講，國人如入五里霧中。」

沈富雄指出，陳文茜快速婉轉認錯，道謝而退；林氏璧盡責而己，不再多言；邱淑媞則滿紙荒唐，而且肝火旺盛，火力四射，且邱的4項觀點如下：

一、Omicron沒有群體免疫。

二、共存是社會屠殺。

三、毒性雖低，但仍造成大量傷亡。

四、主張「共存」是與政客唱和。

沈富雄直言，前衛生署長居然有此謬論，即便自己雖身處海外，仍不得不善盡言責，沈也提出他的見解與主張，包含：

一、已決定被「共存」的細菌或病毒就不再適用「傳染病防治法」及為它量身定做的「特別法」。

二、基於「傳染病防治法」及「特別法」而成立的「中央流行疫情指揮中心」，不但其立法基礎不復存在，而且成為「共存」戰略的絆腳石。

三、人毒之間達成無可奈何的「共存」妥協，其原因有二：數目太多及毒性甚微，因此以「公衛」戰略手段對付此病毒使基層衛生行政及醫療量能疲於奔命、瀕臨崩盤。

四、因此，所有對付傳染病的公衛手段，包括警戒分級、匡列、疫調、檢疫、隔離、自主防疫…等等，均屬徒勞無功，應即停止。

五、每日確診數只剩參考價值，因檢疫通報都無法強制而黑數極大。每日確診數可約略以公式：中重症數除以0.003估算之。

六、當前項的估算值明顯下降，則疫情洪峰已過，包括邊境管制及社交行為的限制均可解封。

七、解封後的「非藥物防疫法」（NPI）更改如下：

(1)洗手：衛生好習慣，沒有疫情也可繼續。

(2)口罩：隨意。

(3)社交距離：無法執行應予廢止。

八、當務之急

(1)停止所有徒勞無功、勞民傷財、徒增民怨的衛生行政及公衛防疫工作。

(2)密切注視每日中重症數的上升趨勢，並從寬備足病床數。

(3)從寬使用口服及針劑的制毒特效藥，寧可浪費，切勿吝嗇。

(4)為數不多，但極其關鍵的由輕症轉為中重症的病例應嚴密監控並從速防止其發生，如已發生應速處理。

(5)應在統一、全家…等超商門市設血氧機，免費供人民就近檢測。

(6)除非懷疑已得病並有可能轉為中重症，否則無需快篩，更不必做PCR。

(7)入境旅客的居家檢疫應與國人同一標準，3+4很快將不勝負荷，0+7做做樣子，可矣。