今本土+57188！新北19620最多　各縣市分佈曝

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布57188例，其中以新北市19620最多。

今日新增57,188例本土病例，為27,776例男性、29,373例女性、39例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(19,620例)、桃園市9,751例、臺北市8,265例、臺中市3,356例、高雄市3,153例、臺南市2,073例、基隆市1,825例、新竹縣1,444例、屏東縣1,222例、花蓮縣1,018例、新竹市996例、宜蘭縣979例、彰化縣934例、苗栗縣650例、雲林縣476例、南投縣358例、臺東縣357例、嘉義縣313例、嘉義市205例、澎湖縣117例、金門縣59例、連江縣17例。

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另外，今日新增8例本土病例死亡個案，為2例男性、6例女性，年齡介於60多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、6例具慢性病史、5例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月30日至5月9日，死亡日期介於5月2日至5月8日。

▲5/11新增確診。（圖／指揮中心提供）



針對疫情持續升溫，針對疫情持續升溫，陳時中說，現在要文明有序得共存，疫情要完全清零已經是不可能的事情，所以要看看怎麽在傷害比較小的情況下，逐步接受現在的疫情情形，這也是現在在努力的，一定程度的染疫是形成自然保護裡的其中一環。

另外，陳時中日前也證實，未來會將新冠肺炎從第五類傳染病降到第四類，從強制管制變成一般管制。外界也疑問未來是否還會公布染疫數字？陳時中則直言，基本上未來分類降級很難公布相關確診數目，因為可能就沒有搜集資料。