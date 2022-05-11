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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

若市長確診誰接指揮官？柯文哲「靠視訊」：除非我被插管不能講話

▲▼柯文哲赴國民黨團報告-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

台北市副市長黃珊珊11日快篩陽性，因此取消所有行程，並開始居家辦公；而曾經與她同場的台北市長柯文哲則快篩陰性，所以行程不受影響。針對若自己確診的話，防疫指揮官工作由誰接手？柯文哲回應，視訊可以克服很多問題，除非自己被插管不能講話。

柯文哲11日中午赴台北市議會國民黨團報告，由於台北市副市長黃珊珊快篩陽性，因此僅只有柯文哲、台北市副市長蔡炳坤、台北市副市長彭振聲等人到場，而多數議員在發言前都先祝福黃珊珊早日康復。

台北市議會國民黨團書記長秦慧珠於會議開始前先表示，已有要求10日與黃珊珊接觸的人先行快篩，包括柯文哲和其他副市長、局處首長在內，相信都是快篩陰性才來到場報告，「柯文哲曾被形容是『九命怪貓』，現在多一命是『十命怪貓』，昨天一起開記者會也很健康，也希望大家都保持健康。」

針對黃珊珊快篩陽後的狀況，以及將來防疫指揮官工作由誰接手，柯文哲表示，「我啊！本來就是我。」只不過少了一個人分擔工作，全部都變成自己來扛。

秦慧珠追問，如果柯文哲自己也確診呢？柯文哲回應，這樣也沒問題，現在都是網路作業，視訊可以克服很多問題，他們都已經很習慣，「除非被插管不能講話，不然沒有差。」第一線考察也可透過實況轉播，這點沒有問題。

▼台北市議員秦慧珠。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼柯文哲赴國民黨團報告-秦慧珠。（圖／記者黃克翔攝）

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