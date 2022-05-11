應曉薇拋「台北市249萬人同時快篩」抓確診　柯文哲：沒有用

▲台北市長柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

全台新冠肺炎疫情嚴峻，本土疫情屢創新高，衛福部預估5月中下旬將達到疫情高峰。國民黨台北市議員應曉薇11日提出，一次讓台北市249萬名市民同步快篩，「（中央）政府無能，市民自己救自己。」不過台北市長柯文哲認為，瞬間快篩沒有用，只要邊境開放，就難以清零。

柯文哲11日中午赴台北市議會國民黨團報告，由於台北市副市長黃珊珊快篩陽性，因此僅只有柯文哲、台北市副市長蔡炳坤、台北市副市長彭振聲等人到場，而多數議員在發言前都先祝福黃珊珊早日康復。

應曉薇痛批，指揮中心指揮官陳時中「傲慢過度」，除了對官員兇之外，也對市民兇，放著疫情傳播出去；先前疫情嚴重時有做重點PCR普篩，台北市有無考慮盡可能展現魄力，別放任陳時中的無政策行為，「249萬名台北市民一人發一劑快篩劑，選擇同時做（快篩），如果陽性就台北市問題全部解決。」

應曉薇指出，與其分別找陽性病患，北市府有無考慮趕上科學、中央政策，不需要封城，直接要求所有台北市民「自己覺醒」，「（中央）政府無能，市民自己救自己。」現在中央開放民眾自己進口快篩，台北市也可以花錢進口，有無可能讓249萬市民同時快篩，當中也可過濾已經確診者，這並非不可為，希望柯文哲在科學定義下將意見採納。

不過，柯文哲認為，這涉及到專業，只要邊境持續開放，那「瞬間快篩就沒有用」，這也是他覺得中國大陸上海市戰略不會成功的原因，只要邊境開放，就還是會跑出疫情，只能咬緊牙關跟病毒共存。

至於近期入境確診數字下降，柯文哲表示，這是因為全世界確診數在下降，而台灣是最後一波，進而成為單日確診數最多的國家之一。