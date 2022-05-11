清冠一號急缺！傳「類清冠」納公費救援　衛福部澄清：沒要擴大給付

▲本土疫情持續升溫，清冠一號大缺貨。（圖／記者任以芳攝）

記者趙于婷／台北報導

本土疫情持續升溫，清冠一號大缺貨，外傳衛福部中醫藥司近日要和廠商談「類清冠一號」中藥濃縮製劑授權。對此，中醫藥司今澄清，「類清冠一號」是中醫師公會針對清冠一號缺貨想出來的替代方案，並非專案核准製造處方藥品，也沒有要擴大給付。

衛福部為提供COVID-19確診個案即時獲得中醫醫療照護，4/18起提供居家照護確診個案公費「臺灣清冠一號」，治療新冠肺炎無症狀或輕症者。

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但近期本土疫情急遽升溫，出現「臺灣清冠一號」藥品供需失衡現象。中醫藥司科長賴芳林表示，調查8家專案核准製造生產「臺灣清冠一號」GMP中藥廠都已積極投入生產中，6月10日前約可提供37,100人份（以1人份為療程10日量），若以單日確診數5萬人估算目前約3%需求藥品量及輕症者採以5日服藥天數，37,100人份藥量可擴及供應48天。

而針對外傳衛福部今（11）日下午召開「中藥廠專案核准製造『臺灣清冠一號』藥品之供貨調度情形溝通會議」，黃怡超說，主要是邀集中醫師公會全國聯合會及8家藥廠共同研商該藥品供需因應配合事宜，並非討論「類清冠一號」的濃縮製劑相關成分與授權生產。

賴芳林說明，類清冠一號是中醫師公會提出解決清冠一號缺貨的替代方案，並不是專案核准製造處方藥品。而在費用方面，他表示，科學濃縮製劑中藥本來就也有健保給付，本來就不會需要完全自費，除了用在新冠公費上，其他也是有健保給付的。

至於會議中是否會討論到類新冠一號納入公費，賴芳林說，會議不會討論到類清冠一號，類清冠一號不是核准製造處方藥品，沒有要擴大給付的打算，會議主要是要討論接下來的產能分配，要把產能集中在主要熱區。

衛福部重申，因應疫情需要，依藥事法第48條之2規定，核准8家中藥廠於國內專案製造「臺灣清冠一號」，藥品類別為中醫師處方用藥，須由中醫師診斷開立處方後服用治療，該藥品並非預防保健使用，呼籲民眾不要自行購買來路不明宣稱清冠一號之中藥方，以免誤服導致身體傷害。