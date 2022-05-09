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社會 社會焦點 保障人權

社子黑衣男尾隨女子手淫　網驚：草叢焦屍殺人犯出獄...警給答案

▲▼ 變態 。（圖／翻攝自Facebook／我是社子人）

▲有名女網友在社團表示，凌晨返家遭變態男子跟蹤 。（圖／翻攝自Facebook／我是社子人）

記者黃宥寧／台北報導

心驚驚！1名女網友在臉書社團《我是社子人》發文指出，她凌晨走路返家，途中遇見戴黑帽、黑口罩、全身黑衣褲的變態男子，躲在地藏禪寺附近的工廠門口打手槍，甚至一路尾隨她，她提起勇氣報警同時嚇阻對方「不准再過來！」，男子才落荒而逃。對此，警方表示，全案依妨害風化、違反性騷擾受理。

陳姓女網友發文表示，8日凌晨走路回家，遇到戴黑帽、黑口罩、全身黑衣黑褲的變態男子躲在地藏禪寺附近的工廠門口邊打手槍，快走到福安國中才發現男子一路尾隨她，甚至一邊打手槍，男子看見女網友發現他，便越走越快，越來越靠近她，女網友也立即打電話報警，並警告他不准再走過來，男子後來放慢腳步走進福安國中旁邊的巷子。

女網友指出，之前聽小學同學說，在福安國中旁邊的2巷裡有強暴、傷害之類的前科累累的人前陣子被放出來（應該是出獄），也呼籲大家要注意安全。

文章一發，也引起網友議論紛紛，有網友貼出相關報導，發生在2004年4月13日，一位菜農發現許姓女子（37歲）陳屍在砂石場旁草叢，死者頸部被衣袖纏繞，手腳與下體都被焚燒，當時追出兇手是住在社子有性侵前科犯的男子黃瑞銘，後來黃男被依殺人罪，判處有期徒刑23年4月，2008年12月19日送監執行，2020年假釋。

網友質疑跟蹤女網友的就是假釋中黃男，對此，轄區派出所指出，黃男日前因另案，假釋遭撤銷，目前已入監。但他們相當重視女網友所述，也調閱監視器，但因偏僻道路，監視器不多，目前已經擴大調閱，也將可疑男子畫面提供給女網友指認，但女網友則都表示不確定，目前全案依妨害風化、違反性掃擾受理，也將持續追出黑衣變態男子。

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