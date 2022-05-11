美疫情年槍枝凶殺率暴增35%！　CDC曝1族群高於白人群體21倍

▲美國槍枝暴力在疫情期間暴增 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國疾病控制和預防中心（CDC）最新研究顯示，2020年美國疫情大流行期間，全國槍枝凶殺率暴增近35％，創下25年來新高。不過研究人員指出，儘管槍枝凶殺率急遽暴增，但槍枝造成死亡最多的仍是自殺，而且在特定區域更容易發生。

綜合外電報導，由於疫情爆發和經濟衰退引發的失業潮，美國2020年不論槍枝購買率或槍枝凶殺、自殺率都顯著增加，其中疫情高風險族群和地區，與槍枝有關的凶殺和自殺案件的特別顯著，包括貧窮地區、年輕人以及非裔族群。

2020年的槍枝凶殺率為0.0061％，比2019年的0.0046％增加近35％，CDC代理副主人何瑞（Debra Houry）博士表示，這些研究結果凸顯了阻止暴力和預防未來死亡事件發生的重要性。

遭受槍枝暴力影響最嚴重的族群莫過於非裔群體，他們的槍枝凶殺率遠遠高於其他種族。黑人10歲到24歲少年及男性，死於槍下的機率是白人同齡群體的21倍；更糟糕的是，2020年的大環境加劇了非裔群體和其他族群的槍枝凶殺率差距，非西裔的黑人群體槍枝凶殺率該年暴增7.5%，增長幅度是其他群體的4倍之多。

何瑞表示槍枝暴力讓美國痛失許多年輕孩童，尤其是黑人孩童和黑人年輕男性。2020年的槍枝凶殺案件高達1.9萬件，比前一年暴增將近5000件，這項研究與FBI以及CDC先前的研究結果相吻合，此前研究指出2020年槍枝凶殺率比前一年高出超過30%。

雖然槍枝凶殺率在該年急遽升高，但研究人員指出槍枝造成最多的死亡案件仍是出死自殺，2020年的槍枝自殺率維持在大約0.008%，相當於每10萬人中就有8人死於槍支自殺，而槍枝自殺率在此前已維持了幾年。

羅格斯大學（Rutgers）教授、紐澤西槍枝暴力研究中心執行長阿內提斯（Mike Anestis）表示，雖然全美維持在高槍枝自殺率，但實際上2020年的數據得出是有所下降的。他還指出該年全美有超過2000萬支槍枝售出，大幅超過2019年的1240萬支。

總體而言，2020年間的凶殺率和自殺率中，槍枝所占比例都出現增長，槍枝的使用占據凶殺案的79%，自殺案件中使用槍枝的則有53%。

研究認為出現這種瘋狂暴增的現象，與疫情期間經濟衰退、失業、居家禁足令息息相關，此前也有研究顯示，由於美國家庭從正常生活變成24小時關在一起，家暴案件通報也出現暴增的情況。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995