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2022最新普立茲新聞獎出爐　作品展出首站在臺灣

▲▼普立茲新聞獎,The Pulitzer Prize,普立茲新聞攝影獎。（圖／時藝多媒體提供）

▲2022 SHOOTING-普立茲新聞攝影獎80週年展。

圖、文／時藝多媒體提供

普立茲新聞獎（The Pulitzer Prize）被譽為「新聞界的奧斯卡」，是新聞從業人員心中的最高榮譽殿堂，2022年最新普立茲新聞獎得獎作品於昨（9）公佈，21個不同獎項紀錄了一年中世界發生的重大議題。當中最令人注目的獎項－普立茲新聞攝影獎（Pulitzer Prize for Photography），今年得獎作品為記錄2021年印度在世紀疫情（Covid-19）肆虐下的日常（特寫新聞攝影獎）、2021年美國選舉國會大廈抗議衝突以及2021年5月發生的阿富汗塔利班奪取政權事件（突發新聞攝影獎）。而本次公佈的最新得獎作品，即將於今年暑假來台展出。

▲▼普立茲新聞獎,The Pulitzer Prize,普立茲新聞攝影獎。（圖／時藝多媒體提供）

▲展出作品：2021 擁抱與親吻。

1942年首度設立的「普立茲新聞攝影獎」，至今乘載了數十年的世界歷史與文化變遷，「一張好的照片，抵過千言萬語」這句話說明了普立茲新聞攝影獎在眾多獎項中的重要性。今年暑假（6/22～9/25），由時藝多媒體主辦的「SHOOTING-普立茲新聞攝影獎80週年展」於華山文創園區中4B館正式開展，2022年最新攝影獎得獎作品也將在本次展覽中領先全球、首次曝光。

▲▼普立茲新聞獎,The Pulitzer Prize,普立茲新聞攝影獎。（圖／時藝多媒體提供）

▲展出作品：2021 A SIGN OF DISTRESS 悲痛的符號。

▲▼普立茲新聞獎,The Pulitzer Prize,普立茲新聞攝影獎。（圖／時藝多媒體提供）

▲展出作品：2016 REFUGEES UNDER THE SUN 紅日下的難民船。

本次將展出多達138幀普立茲新聞攝影獎得獎作品，帶領觀眾遊歷80年來的重大新聞議題；展覽代言人陳文茜說：「我們為什麼要關心國際？因為這個世界不是你自己個人的小小世界，你要縱身進入歷史裡，去看戰爭以及最後尋求戰爭的和解。回顧過去、活在當下，你更應該去思考，我們是從文明走向了野蠻，還是又從野蠻走向了文明？」在這個疫情肆虐下的時代，我們或許會慌張、會悲傷，但想要變得更有力量、更勇敢和珍惜生命，一定不能錯過「SHOOTING-普立茲新聞攝影獎80週年展」！

展覽預售票於昨（9）開賣，包含「預售展覽限定即可拍套組」，與柯達即可拍底片相機合作限量1,000套展覽專屬機身包裝，800元即可擁有即可拍相機一台與入場門票一張；「預售雙人紀念套票」560元一套，購買與好友一同觀展，還可以各自擁有不同款式實體紀念票券（唯一實體預售票券）。除此之外，預售語音導覽與展覽圖錄套票與預售單人票皆為搶手購買品項，豐富多元的預售套票，邀您搶先入手今年暑假最深度藝文大展門票（https://linktr.ee/pulitzerprize_mediasphere） 。購票與更多展覽資訊請上時藝多媒體官方網站查詢（https://lihi1.com/qUzUg）。

▲▼普立茲新聞獎,The Pulitzer Prize,普立茲新聞攝影獎。（圖／時藝多媒體提供）

▲普立茲新聞攝影獎80週年展－預售開賣。

【展覽資訊】

展覽名稱：SHOOTING-普立茲新聞攝影獎80週年展
展覽地點：華山文創園區 中4B區（100台北市中正區中山南路21號）
展覽日期： 2022/6/23（四）至9/25（日），週一不休館
參觀時間︰10:00～18:00，17:30停止售票及入場。
主辦單位：Cynthia International、時藝多媒體傳播股份有限公司
媒體協辦：TVBS聯立媒體
贊助單位：漢民科技
洽詢專線：02-66169928（週一至週五11:00～17:30）

▲▼普立茲新聞獎,The Pulitzer Prize,普立茲新聞攝影獎。（圖／時藝多媒體提供）

▲普立茲新聞攝影獎80週年展－預售全票種。

票價資訊（5/9～6/22預售票限時販售https://linktr.ee/pulitzerprize_mediasphere

預售單人票 280元／張
預售雙人紀念票組 560元／組
預售即可拍套票 800元／套
預售語導套票 400元／套
預售圖錄套票 1000元／套
預售語導+圖錄套票 1100元／套

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