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陽明交大版疾管家！學生成立防疫志工團　提供一對一關懷解惑

▲▼陽明交大學生成立防疫志工團，提供一對一關懷解惑。（圖／陽明交大提供）

▲陽明交大學生成立防疫志工團，提供一對一關懷解惑。（圖／陽明交大提供）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情急遽升溫，陽明交大全校計有130餘名教職員工生確診，陽明交大學生自主成立防疫志工團，除了設計LINE@機器人提供校內防疫訊息外，也針對正在隔離中的同學成立一對一疫情關懷志工服務，堪稱「陽明交大版疾管家」，除了提供解惑關懷，志工學生也協助校內快篩亭人力支援、宿舍物資補給等，一起參與校園防疫。

▲▼陽明交大學生成立防疫志工團，提供一對一關懷解惑，學生設計的LINE@機器人就像是陽明交大版本的疾管家。（圖／陽明交大提供）

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▲陽明交大學生設計的LINE@機器人，就像是陽明交大版本的疾管家。（圖／陽明交大提供）

本土疫情確診人數暴增，部分民眾在確診或匡列之後，短時間有求助無門現象，就讀陽明交大醫學系的洪辰昊、牙醫系的朱軒立、生物資訊及系統生物研究所的何家慈等學生，自上周發起「行動愛校防疫總動員」，招募來自醫學、牙醫、公衛、護理、生資、運管、土木、電機等系所的近30名同學成立防疫志工團，在陽明、交大等兩校區，都已成立關懷專線辦公室。

陽明交大表示，防疫志工團由具有醫療公衛背景的學生協助校內疫調流程，給予隔離中的學生適時關懷，電機資訊背景的學生則負責優化校內疫情通報系統，建置陽明交大版疾管家LINE@機器人，提供確診、快篩、校內疫情等資訊，一對一關懷服務的背後則有志工學生第一時間解惑關懷，志工學生也協助校內快篩亭人力支援、宿舍物資補給等，一起參與校園防疫。

▲▼陽明交大學生成立防疫志工團，提供一對一關懷解惑。學生設計的LINE@機器人，就像是陽明交大版本的疾管家。（圖／陽明交大提供）

▲陽明交大學生設計的LINE@機器人，就像是陽明交大版本的疾管家。（圖／陽明交大提供）

發起學生志工團的洪辰昊與朱軒立都表示，近日身旁確診或隔離的同學增加，校園防疫工作沉重，自己就有醫學相關背景，覺得學生應該也能發揮所長，所以跟交大校區的同學，共同發起這次活動，將不同領域專業的學生集結一起，而且醫學與資訊結合防疫的構想，也獲得學務處大力支持。

▲▼陽明交大學生成立防疫志工團，提供一對一關懷解惑，交大校區啟動防疫專車運送學生。（圖／陽明交大提供）

▲陽明交大的交大校區，啟動防疫專車運送學生。（圖／陽明交大提供）

陽明交大指出，目前全校共有130餘名教職員工生確診，而防疫資訊與疫情足跡，全數公開於校園防疫專區網頁，讓全校師生可以輕易掌握目前校內防疫現況，校方自去年實施安心就學計畫以來，提早規劃校內資訊化防疫平台、篩檢亭與防疫宿舍，近日也在新竹交大校區啟動防疫專車，徵召校內現有中型巴士改裝，接送需要幫助的師生進行快篩陽性送檢PCR，以及運送至安置宿舍的特殊任務，以紓緩防疫計程車短期供需失衡的問題。陽明交大也感謝疫情期間新竹馬偕、台北榮總以及各方校友對師生協助與關懷。

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