教授連署控陽明交大人事亂象　教部二度發函要求釐清

▲陽明交大教授連署，指控校長林奇宏人事任命違反組織章程。（圖／國立陽明大學提供）

記者許敏溶／台北報導

今年2月正式合併的國立陽明交通大學，併校後似乎仍在磨合陣痛期，十餘名跨學院教授連署，指控校長林奇宏違反「組織規程」，先後自創及任命高達52個編制外主管職銜，教育部與監察院深入調查，教育部今（30日）則回應，已2度發函請校方釐清。

陽明大學與交通大學在去年8月獲行政院及教育部同意合併，今年2月正式合併為「國立陽明交通大學」，林奇宏則經遴選為陽明交大首任校長，但近期則有十餘名跨學院教授連署，指控林奇宏違反「組織規程」。

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參與連署包括工學院、理學院、資訊學院、管理學院等交大校區各院系10多名教師們，指在交大和陽明合校後，首任校長應展現學術領導風範，提出學校發展願景，如今顯然事與願違，讓人憂慮。

這封連署書也提及，兩校合校即將屆滿一週年，但林奇宏還持續任命編制外主管人員，以違反「組織規程」，先後自創及任命高達52個編制外主管職銜，發起連署是希望校方重視師生聲音，終止人事與行政亂象，並請教育部與監察院深入調查，讓校務回歸正常。

▼教育部指已經兩度發函請陽明交大釐清人事問題。（圖／記者許敏溶攝）

教育部則表示，針對陽明交大相關主管進用規劃疑義，教育部分別在10月29日及12月22日函文學校進行釐清，但根據大學法第13條第4項規定，院長、系主任、所長、學位學程主任與副主管任期、續聘、解聘程序及其他應遵行事項，在大學組織規程定之；根據同法第14條第1項規定，大學為達成第一條所定之目的，得設各種行政單位或召開各種會議。

針對教授連署一事，陽明交大今天並無回應，但校方在今年10月時曾對此表示，學校在短期內須透過「功能性」人事安排，讓任務可順利執行，階段性人力編制會在未來逐步整合，而有些「功能性」主管則會隨著任務或計畫結束，並進行組織縮編。