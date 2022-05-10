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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／李明哲遭中國大陸關押5年返台　隔離期滿首度公開現身

記者林銘翰／台北報導

台灣NGO工作者李明哲2017年3月因網路言論，遭到中國大陸當局逮補，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年、「剝奪政治權利」2年。李明哲在今年4月刑滿獲釋，隨後轉往廈門搭機返台，他與妻子李凈瑜10日上午在立法院親自召開記者會。《東森新媒體ETtoday》全程直播。

▲▼ 2017年9月11日，被告人彭宇華、李明哲顛覆國家政權一案在湖南省岳陽市中級人民法院一審公開開庭審理。（圖／翻攝 秒拍）

▲台灣NGO工作者李明哲。（圖／翻攝秒拍）

李明哲在2017年3月經澳門進入中國大陸，因網路言論遭到中國大陸當局逮補，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年、「剝奪政治權利」2年，自此在湖南赤山監獄服刑，李凈瑜則在丈夫失去自由的這幾年，長期為李明哲奔走發聲。

李明哲在今年4月14日刑滿獲釋，他在4月15日轉往廈門搭機返台，抵台後在桃園機場經過環宇商務中心通關，並且以專案方式在內完成採檢，隨後被送至指定處所進行隔離程序。

李凈瑜4月14日在臉書表示，據報載，李明哲已經離開監獄，正在回家的路上，「而我知道的並沒有更多」，李明哲回國後，將如同所有人一樣進行隔離防疫，無法在第一時間面對新聞媒體與朋友，請大家包涵諒解，「倘若一切順利，我們將於完成所有隔離之後，正式舉行記者會」。

回顧李明哲一案，他在2017年3月前往廣東後遭扣留調查，同年11月28日被判刑5年、褫奪政治權利2年，成為首個以「顛覆國家政權罪」入獄的台灣人。李明哲的境遇更引發人權侵犯疑雲，成為台灣首個被聯合國人權機制受理的個案，對兩岸關係、中國大陸的國際地位均帶來影響。

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