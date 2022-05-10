LIVE／李明哲遭中國大陸關押5年返台　隔離期滿首度公開現身

記者林銘翰／台北報導

台灣NGO工作者李明哲2017年3月因網路言論，遭到中國大陸當局逮補，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年、「剝奪政治權利」2年。李明哲在今年4月刑滿獲釋，隨後轉往廈門搭機返台，他與妻子李凈瑜10日上午在立法院親自召開記者會。《東森新媒體ETtoday》全程直播。

▲台灣NGO工作者李明哲。（圖／翻攝秒拍）



李明哲在2017年3月經澳門進入中國大陸，因網路言論遭到中國大陸當局逮補，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年、「剝奪政治權利」2年，自此在湖南赤山監獄服刑，李凈瑜則在丈夫失去自由的這幾年，長期為李明哲奔走發聲。

李明哲在今年4月14日刑滿獲釋，他在4月15日轉往廈門搭機返台，抵台後在桃園機場經過環宇商務中心通關，並且以專案方式在內完成採檢，隨後被送至指定處所進行隔離程序。

李凈瑜4月14日在臉書表示，據報載，李明哲已經離開監獄，正在回家的路上，「而我知道的並沒有更多」，李明哲回國後，將如同所有人一樣進行隔離防疫，無法在第一時間面對新聞媒體與朋友，請大家包涵諒解，「倘若一切順利，我們將於完成所有隔離之後，正式舉行記者會」。

回顧李明哲一案，他在2017年3月前往廣東後遭扣留調查，同年11月28日被判刑5年、褫奪政治權利2年，成為首個以「顛覆國家政權罪」入獄的台灣人。李明哲的境遇更引發人權侵犯疑雲，成為台灣首個被聯合國人權機制受理的個案，對兩岸關係、中國大陸的國際地位均帶來影響。