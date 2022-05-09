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快訊／李昆澤PCR結果出爐陽性　立法院累計6名立委確診

▲民進黨立法委員李昆澤質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委李昆澤。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委李昆澤9日表示，今天他的PCR篩檢結果出來，確定是陽性，目前尚無明顯症狀，服務處同仁及國會研究室同仁全員快篩陰性，自己今天開始會進行7天的居家照護、7天的自主健康管理，「我會依據相關規定，把自己照顧好」。

李昆澤8日深夜在臉書表示，昨天因為有感覺輕微不舒服，下午進行快篩是陽性，晚上就近到高雄市政府的車來速進行PCR檢查，目前正等待通知，「在PCR結果出爐前，我先以確診的標準自我約束在家隔離」。

李昆澤稍早透過臉書說明，自己的PCR採檢結果出來，確定是陽性，目前尚無明顯症狀，他會通知這幾天有接觸的朋友們，請大家注意自己的身體狀況，而因為確診導致一些高雄地方建設爭取的會勘或會議延後、親自服務時間暫時取消，「造成不便，真的很抱歉」。

李昆澤說明，今天開始自己會進行7天的居家照護、7天的自主健康管理，「我會依據相關規定，把自己照顧好」，本週的立法院質詢都會改採視訊進行，5月9日、16日及23日的親自服務時間取消，請大家見諒。

李昆澤說，他的服務處同仁及國會研究室同仁全員快篩陰性，雖然自己確診在家，還是透過視訊方式進行質詢，他首先提醒交通部長王國材，要持續與台鐵工會、員工，針對公司化議題進行溝通討論，增加彼此間的共識。

李昆澤也說，受到疫情影響，無論是台鐵、高鐵都有相關人員確診，他也提醒交通部，必須要針對人員確診的狀況加強掌握，並且依據確診人數多果寡，如果有調整班次需求，必須要即早跟社會說明，「我具體建議交通部，必須要建立人員調配機制，明定班次調整標準公告大眾」。

李昆澤強調，大眾運輸系統的相關人員，都是維持運輸品質的重要關鍵，都必須落實防疫措施，盡量避免疫情在內部擴大，也要落實清消作業，保障基層員工，也保障旅客安全。

事實上，李昆澤是繼國民黨立委廖國棟、民進黨立委蔡適應、林靜儀、台灣民眾黨立委蔡壁如、國民黨立委蔣萬安等5人之後，立法院內第6位確診新冠肺肺炎的立法委員。

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