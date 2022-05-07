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國民黨團揭高登採購8疑點　喊話檢調徹查陳時中

▲▼國民黨團今（7）日上午10：00於黨團記者室召開「高登弊案 陳時中 劉緯澤 說辭漏洞百出 到底誰在說謊？」記者會，總召曾銘宗主持、副書記長林思銘、鄭正鈐出席。。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團今天舉行記者會。（圖／國民黨立法院黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

高登環球生醫有限公司日前因被國民黨團爆料以小搏大，以資本額200萬元吞下衛福部16億元的快篩試劑採購案，引發軒然大波。國民黨團繼6日赴監察院告發衛福部長陳時中後，7日再舉行記者會揭露8大疑點，質疑高登董事長劉緯澤與陳時中的說法兜不攏，要求衛福部公開快篩採購的會議紀錄、合約內容，譴責陳時中干預商業，呼籲檢調徹查。

對於快篩試劑採購爭議，陳時中昨天在疫情記者會答覆媒體提問說，現在台灣快篩試劑大缺貨，因此這次並未限定購買總量，只要符合交貨規定的都可標，公司規模大小也不是這麼重要，因為無論一家公司標多少，都不影響其他公司供應，但為了避免有人來亂也訂有相當重的罰則。

國民黨團今天上午舉行「高登弊案，陳時中、劉緯澤說辭漏洞百出，到底誰在說謊？」記者會。國民黨團羅列8大疑點：第一，劉緯澤說5月3日未領標，但陳時中說5月4日才棄標，沒有領標怎麼會有棄標的問題？第二，昶虹董事長林俊輝出席採購會議的資格在哪？第三，劉說5月15日交貨，陳則說5月底；第四，劉說衛福部主動找高登參與，是誰找的？為什麼找到涉及這麼多刑事案件的廠商？尋商過程中難道連Google都不會？第五，昶鴻參與採購，持有高登帳戶，為何不發布重訊？第六，疫苗採購要原廠，快篩採購找小吃店？第七，緊急採購可以不顧投標資格，小吃店都能來？第八，誰同意高登採購1700萬劑？

黨團副書記長鄭正鈐質疑，依照劉緯澤事後說法，高登分明就是昶虹的人頭公司，把衛福部當傻子在耍，難道不曉得《政府採購法》明文禁止轉包？衛福部在尋商過程中，都沒有查核高登的背景和底子嗎？還是因為昶虹的背後似乎有民進黨立委在撐腰，所以就一路大開方便之門？

鄭正鈐並指，陳時中昨天在記者會答覆媒體提問稱「國民黨意見這麼多，有這麼多想法就來投標看看」，難道不知道國民黨是政治團體，不是公司，也不是醫材商，根本不可能參加這種商業行為。他批評，這種說法只是想要甩鍋，衛福部和民進黨立委批評國民黨要為1700萬劑快篩試劑負責，根本是荒腔走板。

黨團副書記長林思銘表示，到今天為止外界只看到一紙授權書的函，到底指揮中心有沒有跟高登簽約？如果有，合約在哪？罰則規定在哪？指揮中心到現在還在打迷糊仗。

林思銘強調，如果政府採購沒依法及要點辦理，就與完全沒有履約能力、履約擔保的公司簽約，這不是圖利，什麼才叫做圖利？這是很典型的圖利特定廠商，對高登公司來說，這是「大船入港」，空手沒有資金就可以接巨單，真是令人無法想像。

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