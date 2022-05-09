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男吃榴槤配啤酒　待女友家「2小時突然死亡」父崩潰：才24歲而已

記者李振慧／綜合報導

泰國南邦府24歲男子蘇里亞(Suriya)上周去女友家拜訪，2人吃完晚餐後，他因為吃榴槤又喝酒，2小時後就突然身亡。父親表示，身為軍人的兒子身體十分健壯，也沒有任何先天疾病，雖然他聽說有人因為吃榴槤配酒死亡，但沒想到健康的兒子也因此而死。

22歲女友表示，蘇里亞5日晚間來探望她，2人一起去市場買菜時，因為對方想吃榴槤就買了一包和2瓶啤酒，對方約吃了2辦榴槤和喝了一瓶半的酒，後來便躺在床上玩遊戲，一段時間後突然說頭很暈，就趴在床上不起，她原本以為對方在開玩笑，結果發現人已經失去氣息。

死者53歲父親斯里通(Srithon)表示，近來因為新冠肺炎的關係，他自2021年12月便一直沒有和兒子見面，事發當天晚上9時44分，兒子還傳照片和他聊天，然而11時突然接到醫院電話得知兒子陷入昏迷，結果不到15分鐘醫院又打來通知已經死亡。

斯里通表示，由於兒子身體一直都很健康，讓他第一時間完全無法接受死訊，後來被告知可能是因為吃榴槤配酒，目前正在等待驗屍結果出爐。據了解，榴槤含化合物二甲基二硫(Diethyl Disulfide)，會抑制人體用來分解酒精的酵素乙醛脫氫酶(ALDH)，因而增加酒精中毒風險，通常不建議一起食用。

▼男子死因疑似與榴槤有關。（圖／示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲榴槤,水國之王。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

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