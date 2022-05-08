「碰」一聲引擎冒煙火燒車　駕駛急下車求助逃一劫

▲東港派出所副所長王天佑說明案發經過。(圖／翻拍，下同)

記者陳崑福／屏東報導

曾姓男子7日晚上駕駛自小客車，返家途中，行經屏東縣東港鎮大順路與船頭路口時，引擎聲突然傳來一聲「碰」的聲音，他下車查看，車輛立即起火燃燒，火勢相當猛烈，他趕緊打119求助，並向路旁一家維修廠借來滅火器先滅火，消防分隊趕到場撲滅火勢，至於起火原因，由火調小組調查處理中。

東港警分局及消防局119於7日晚上6時30分，接獲民眾報案指東港鎮船頭里及大順路口有一台自小客車發生火燒車，分別派員處理。

警、消趕到，看到曾男已向路旁汽車維修廠借來滅火器先前滅火；消防車趕到，發現火勢已有引擎燒到駕駛座，立即噴水滅火，很快將火勢撲滅。

東港警方初步調查，曾姓駕駛駕駛該自小客車，從東港欲往回林邊家中，途經案發路口時，突然聽到引出發出「碰」的一聲，就冒出濃煙，他驚覺奇怪，趕緊將車輛停放路邊，欲下車查看，就看到冒出大火，趕緊求助119及警方，並向路旁修維修廠借用滅火器先進行滅火。

他向警方表示並未受傷，車輛受損，但不知車輛為何會發出「碰」的聲音，也不知起火原因。事發後由拖吊車拖調現場，案由消防局火調小組人員調查起火原因。

警方呼籲駕駛人，行車前務必注意檢查車輛各項安全措施，注意行車及交通安全，如發生事故立即通報警方處理，以保障用路人安全。