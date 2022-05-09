闖鄰居家「裝馬桶」再灌水泥！屋主氣炸怒告：你有問過我嗎？

▲林姓男子見樓下鄰居長年未住，竟擅闖鄰居家中幫鄰居「裝馬桶」，事後再怒灌水泥把馬桶封住。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者林冠吟／台北報導

新北市一名林姓男子見樓下鄰居長年未住，在未獲屋主同意下，入侵鄰居家「裝馬桶」，事後屋主因年事已高，將房子過後給兒子，未料卻引發林男不滿，竟再度闖進鄰居家中把馬桶用水泥封住，還怒嗆「那馬桶灌不灌漿沒關係啦，反正那馬桶是我的」等語，遭屋主一狀告上法院。案件上訴至高等法院後，法官依毀損罪，判處林男拘役30日，得易科罰金。

林姓男子眼看樓下鄰居常年將房屋閒置，無人使用，竟先是在2018年11月闖進何姓鄰居家，擅自幫鄰居「裝馬桶」，後續林男有意將房屋買下，不料卻在12月得知何男因年事已高，將房屋所有權過戶給兒子，疑似讓他相當不滿，再度闖入鄰居家，將先前自己所裝設的馬桶灌水泥封住。直到附近鄰居因馬桶不通，察覺有異前往查看，竟發現馬桶被灌水泥，緊急通知屋主。

隔日，何男等人前來向林男確認相關情事，熟知林男竟怒嗆，「我跟你講，那個馬桶是我弄得呀，你們本來沒有，後來有人在那邊大小便，我很氣，沒有水你給我大幹什麼」、「那馬桶灌不灌漿沒有關係啦，反正那馬桶是我的，我要把它封起來就封起來」等語，讓何男氣到怒問，「擅自在我家動工動土，你有問過我嗎？」，並報警提告。

林男應訊時仍否認犯行，強調他是有把馬桶封住，但他是用「布」封的，不知道是誰用水泥封的。

林男向檢警辯稱，該房屋已經廢棄將近40年，沒有門窗，「大家都把裡面的馬桶當公廁在使用，裡面的化糞池也滿了，很臭」，他也曾向何男反應要處理，但何男不予理會，他才會把馬桶用布封住，並打算等化糞池修好在把馬桶復原。林男的律師也為其辯護表示，林男並非專業人士，不知道要如何灌水泥等語。

何姓屋主則表示，該棟屋子本是和家人度假時才會前往小住，後來有管理員向他借用房屋，這樣就可以不用繳管理費，管理員也將該棟房屋當作倉庫使用，並沒有居住情形，2018年前往查看時，發現屋子亂七八糟，門窗也都有損壞情形，可能是因為當初借用的管理員過世後，便再無人管理。

一審，士林地院審理後，依毀損罪判處林男拘役40日，得易科罰金，林男不服，上訴二審。

法官事後也勘驗相關證據後指出，儘管林男辯稱他是用「布」封馬桶，但現場卻未看見任何布料，只有「水泥」，因此不採信林男辯詞。

法官指出，林男還辯稱他是因為何男家中的馬桶被當作公廁使用，又因化糞池已滿，為減少化糞池廢水流出，才會把馬桶封起來，但既然馬桶就設在和男家中，何男是不是要讓其他人使用，都是何男的權限，不是林男可以置喙，何況林男已將馬桶灌漿損毀，難以恢復原狀，絕對不是林男所稱「暫時」將馬桶封住之意，依毀損他人物品罪，改判林男拘役30日，得易科罰金。全案定讞。