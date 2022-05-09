　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

闖鄰居家「裝馬桶」再灌水泥！屋主氣炸怒告：你有問過我嗎？

▲▼浴室,廁所,馬桶,心理,顏色,個性。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲林姓男子見樓下鄰居長年未住，竟擅闖鄰居家中幫鄰居「裝馬桶」，事後再怒灌水泥把馬桶封住。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者林冠吟／台北報導

新北市一名林姓男子見樓下鄰居長年未住，在未獲屋主同意下，入侵鄰居家「裝馬桶」，事後屋主因年事已高，將房子過後給兒子，未料卻引發林男不滿，竟再度闖進鄰居家中把馬桶用水泥封住，還怒嗆「那馬桶灌不灌漿沒關係啦，反正那馬桶是我的」等語，遭屋主一狀告上法院。案件上訴至高等法院後，法官依毀損罪，判處林男拘役30日，得易科罰金。

林姓男子眼看樓下鄰居常年將房屋閒置，無人使用，竟先是在2018年11月闖進何姓鄰居家，擅自幫鄰居「裝馬桶」，後續林男有意將房屋買下，不料卻在12月得知何男因年事已高，將房屋所有權過戶給兒子，疑似讓他相當不滿，再度闖入鄰居家，將先前自己所裝設的馬桶灌水泥封住。直到附近鄰居因馬桶不通，察覺有異前往查看，竟發現馬桶被灌水泥，緊急通知屋主。

隔日，何男等人前來向林男確認相關情事，熟知林男竟怒嗆，「我跟你講，那個馬桶是我弄得呀，你們本來沒有，後來有人在那邊大小便，我很氣，沒有水你給我大幹什麼」、「那馬桶灌不灌漿沒有關係啦，反正那馬桶是我的，我要把它封起來就封起來」等語，讓何男氣到怒問，「擅自在我家動工動土，你有問過我嗎？」，並報警提告。

林男應訊時仍否認犯行，強調他是有把馬桶封住，但他是用「布」封的，不知道是誰用水泥封的。

林男向檢警辯稱，該房屋已經廢棄將近40年，沒有門窗，「大家都把裡面的馬桶當公廁在使用，裡面的化糞池也滿了，很臭」，他也曾向何男反應要處理，但何男不予理會，他才會把馬桶用布封住，並打算等化糞池修好在把馬桶復原。林男的律師也為其辯護表示，林男並非專業人士，不知道要如何灌水泥等語。

何姓屋主則表示，該棟屋子本是和家人度假時才會前往小住，後來有管理員向他借用房屋，這樣就可以不用繳管理費，管理員也將該棟房屋當作倉庫使用，並沒有居住情形，2018年前往查看時，發現屋子亂七八糟，門窗也都有損壞情形，可能是因為當初借用的管理員過世後，便再無人管理。

一審，士林地院審理後，依毀損罪判處林男拘役40日，得易科罰金，林男不服，上訴二審。

法官事後也勘驗相關證據後指出，儘管林男辯稱他是用「布」封馬桶，但現場卻未看見任何布料，只有「水泥」，因此不採信林男辯詞。

法官指出，林男還辯稱他是因為何男家中的馬桶被當作公廁使用，又因化糞池已滿，為減少化糞池廢水流出，才會把馬桶封起來，但既然馬桶就設在和男家中，何男是不是要讓其他人使用，都是何男的權限，不是林男可以置喙，何況林男已將馬桶灌漿損毀，難以恢復原狀，絕對不是林男所稱「暫時」將馬桶封住之意，依毀損他人物品罪，改判林男拘役30日，得易科罰金。全案定讞。

►「智能掏耳棒」用手機就能看見耳道！超方便又有快感

ET快訊
確診一次領走20萬！業者「賠到脫褲」　案例曝光
快訊／7月口罩可解封？　陳時中給答案了
美魔女打2劑高端後半癱！　雙眼失明包尿布生不如死
快篩開賣直擊！　「這2間店」免排隊就能買
他估中南部「單日破萬時間點」　嘆有3心態：恐衝出2個巴黎鐵塔
搭捷運對面坐「野生蔡英文」　網看傻：偷跑出來？
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

威嚇派狙擊手殺死！「示羅聖徒」夫妻被迫離婚　幫賺錢蓋方舟

社子黑衣男尾隨女子手淫　網驚：草叢焦屍殺人犯出獄...警給答案

通緝犯超商遇警慌了　要他報身分證字號卻回「我妨礙自由？」

屏東東港清晨槍響！歹徒持長槍朝民宅狂開20槍　案發1hr後投案

首次出任務就遇盤查　18歲車手頻跳針問：不會抓我吧？

燈號剛變出事了！北投大度路3車連撞　倒楣小貨車側翻駕駛拒送醫

女房東張淑晶誣告78名房客　再遭判刑8年半定讞

貨櫃車頭「嵌入」民宅！鹿港超扯車禍　隔壁早餐店老闆看呆了

1根羽毛喊價6萬！屏東不肖分子盜獵保育熊鷹　全台剩不到500對

他撞死人遭求償千萬　「表哥」天天靈堂捻香省下920萬

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

小S母親節爆哭「今天是幸福的媽媽」　三女兒送大禮...她懺悔：不該說妳們壞話

「泰山壓頂vs髮廊技法」　爸幫姐弟吹頭待遇大不同

寶特瓶+毛巾變身泡泡蛇　4招孩子在家防疫也開心

周湯豪亂玩濾鏡「我看起來好噁心」　鬼鬼笑：長這樣不想跟你做朋友

劉德華「打赤腳+捲褲管」埋頭拖地　房間曝光...粉絲笑：天王也做家務

威嚇派狙擊手殺死！「示羅聖徒」夫妻被迫離婚　幫賺錢蓋方舟

社子黑衣男尾隨女子手淫　網驚：草叢焦屍殺人犯出獄...警給答案

通緝犯超商遇警慌了　要他報身分證字號卻回「我妨礙自由？」

屏東東港清晨槍響！歹徒持長槍朝民宅狂開20槍　案發1hr後投案

首次出任務就遇盤查　18歲車手頻跳針問：不會抓我吧？

燈號剛變出事了！北投大度路3車連撞　倒楣小貨車側翻駕駛拒送醫

女房東張淑晶誣告78名房客　再遭判刑8年半定讞

貨櫃車頭「嵌入」民宅！鹿港超扯車禍　隔壁早餐店老闆看呆了

1根羽毛喊價6萬！屏東不肖分子盜獵保育熊鷹　全台剩不到500對

他撞死人遭求償千萬　「表哥」天天靈堂捻香省下920萬

台南美魔女打2劑高端後半癱　公司回應了

一人可帶幾劑快篩返台？衛福部「老實講沒掌握」　藍委氣炸：很佩服

威嚇派狙擊手殺死！「示羅聖徒」夫妻被迫離婚　幫賺錢蓋方舟

在岸人民幣對美元跌破6.71關口　今年以來累計下跌超過5％

廖老大飲料店排5小時！「公開加盟店規則」網見加盟金驚呆：太佛心

本週「強降雨時間點」出爐！氣象局示警：雨下大又久恐釀淹水

「暮光女」下身薄紗辣度狠甩Jennie！　人間香奈兒撞衫泳裝互尬

何美鄉／缺乏安全數據　強烈建議孕婦及早完成接種！

法人：長榮下半年搶運潮旺季更旺　美國線長約翻倍漲價挹注營運

1280元睡衣竟下殺至369元　3大挑選心法：寬鬆、棉料最關鍵

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

社會熱門新聞

台中女追撞載運晶片車！下場恐賠慘

外送員扶視障者　轉頭被開罰單

快訊／移工騎電動車誤闖國3被撞亡

20歲男女騎車自撞雙亡　恐怖影片曝！

女稱反覆流產+乾燥症　請領保險金遭拒

即／八仙山樂園傳意外　男溯溪滑落邊坡無生命跡象

即／台76線員林匝道車禍　駕駛無生命跡象

台大登山社1生墜亡　母見最後一面

「綠二代」收小弟販毒詐欺　趙介佑判刑8年6月

超跑男被控代操股票吸金5億落跑　百人排隊報案

女友百日…他墜同運河亡！弟看母崩潰嘆：為何選母親節

移工誤闖國道　警攔查逆向逃遭撞亡

北市接連爆槍擊砍人案　警臨檢八大黑道據點

貢寮潛水男失蹤獲救！驚曝龜山島漂流記

更多熱門

相關新聞

腐蝕液潑採光罩！女挨告辯「這是違建」

腐蝕液潑採光罩！女挨告辯「這是違建」

千金難買好鄰居！台南市一名張姓女子控訴，她與住在樓上的鄰居施女長期相處不睦，施女竟將不明液體朝下潑灑，導致其採光罩受損，甚至還以鐵棒插入抽風扇內造成損害，因此提告求償修理費用新台幣2萬8600元；對此，施女則辯稱採光罩及抽風扇均屬違建。台南地院法官審酌，縱使違建，施女也無權拆除或損害，因此認為張女求償有理，判施女應照價賠償。

鄰居常寄錯包裹！女住戶聽真相氣炸

鄰居常寄錯包裹！女住戶聽真相氣炸

「20年前隔3間套房」屋主脫手　她卻怕鄰居檢舉

「20年前隔3間套房」屋主脫手　她卻怕鄰居檢舉

鄰居家傳慘叫聲　女被埋屍媽才發現：我女兒

鄰居家傳慘叫聲　女被埋屍媽才發現：我女兒

機車停遮雨棚下　「鄰居怒趕人」全場氣炸

機車停遮雨棚下　「鄰居怒趕人」全場氣炸

關鍵字：

鄰居馬桶灌水泥毀損

讀者迴響

熱門新聞

3症狀維持三天可先快篩！6QA一次搞懂

台中女追撞載運晶片車！下場恐賠慘

婦日搭60趟電梯　遭討13萬管理費

滑水道突崩塌「遊客飛出」影曝光

確診者喊升3級「Omicron不像流感」

李靚蕾消失3月首發聲　曬信激動淚

媽媽缺錢繳房租！14歲女兒「借她7萬5」

9歲兒快篩陽快休克　母二度奔台大：等等等

巴哈網友PO「陳時中就是賤種」　23樓神坦救援

陽性率上升解封更快　確診居家照護有望變5天

孫生母親節跟媽起衝突「狠下心封鎖」

女確診無法講話！護理師猛抓衝急診

小貓露肚慵懶曬太陽　他近看鼻酸

7-11開賣限量快篩試劑「售價曝光」

外送員扶視障者　轉頭被開罰單

更多

最夯影音

更多
連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？
長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面